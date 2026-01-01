  1. Inicio
Stranger Things se despide en Netflix: las imágenes que marcan el cierre de la serie

Más allá de su desenlace, la serie creada por los hermanos Duffer deja un legado construido en la amistad, la nostalgia ochentera y personajes que crecieron junto a su audiencia

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 12:04
Tras el estreno de su capítulo final, Stranger Things cierra un legado en la historia de la televisión y del streaming.

 Foto: Instagram.
Una despedida esperada. El último capítulo de Stranger Things marca el cierre de una historia que comenzó en 2016 y que redefinió el alcance global de las series de Netflix.

 Foto: Instagram.
Personajes que crecieron ante nuestros ojos. Lo que inició como una aventura infantil terminó convirtiéndose en un relato sobre madurar, perder y seguir adelante.

 Foto: Instagram.
La amistad como eje central. Desde el primer episodio, la lealtad entre los protagonistas fue el verdadero motor de la historia.

 Foto: Instagram.
Hawkins: un pueblo que ya es leyenda. El escenario principal pasó de ser un lugar ficticio a un espacio entrañable para millones de fans en todo el mundo.

 Foto: Instagram.
Once, el corazón de la serie.El personaje interpretado por Millie Bobby Brown se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la televisión contemporánea.

 Foto: Instagram.
El Upside Down, una metáfora del miedo. Más que un universo alterno, representó los temores internos y las batallas personales de cada personaje.

 Foto: Instagram.
Nostalgia que conectó generaciones. La estética ochentera, la música y las referencias culturales fueron clave para su impacto global.

 Foto: Instagram.
Una serie que trascendió la pantalla. Stranger Things influyó en la moda, la música, el cine y la forma de consumir contenido en streaming.

 Foto: Instagram.
El final de una era televisiva. Con su último episodio, la serie se suma a la lista de producciones que definieron una época.

 Foto: Instagram.
El final no estuvo exento de dolor. La muerte de uno de los personajes marcó profundamente a los fans y confirmó que esta despedida no sería fácil.

 Foto: Instagram.
Un adiós que no se olvida. Aunque la historia llega a su fin, el vínculo emocional con sus personajes permanecerá en la memoria colectiva.

 Foto: Instagram.
