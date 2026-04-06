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Netflix transmite en vivo el regreso del hombre a la Luna con Artemis II

La tripulación superará las 252.760 millas de distancia respecto a la Tierra, rompiendo un récord de más de medio siglo

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 11:59
Netflix transmite en vivo el regreso del hombre a la Luna con Artemis II

Cuatro astronautas a bordo de la nave Orion sobrevolarán la Luna este lunes en el marco de la misión Artemis II, que Netflix transmite en vivo desde las 11:00 a.m. hora de Honduras.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La misión Artemis II de la NASA, que despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, completará este lunes su sobrevuelo lunar, el momento más esperado de una travesía que marca el primer viaje humano a la Luna desde la misión Apollo 17, hace más de cinco décadas.

A bordo de la nave Orion viajan cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

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El vuelo, de diez días, tiene previsto su amerizaje en el océano Pacífico el 10 de abril.Netflix transmite en directo el sobrevuelo desde las 11:00 a.m. hora de Honduras.

La plataforma utiliza la señal oficial de NASA+ para llevar el evento a sus suscriptores en todo el mundo.Durante el sobrevuelo, la tripulación establecerá un nuevo récord de distancia respecto a la Tierra.

Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II.

Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II.

 (Foto: EFE)

Se estima que la nave alcanzará su punto máximo a 252.760 millas a las 6:07 PM hora de Honduras, superando las 248.655 millas que registró la tripulación del Apollo 13 en 1970, marca que había permanecido imbatida durante más de medio siglo.


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La astronauta Christina Koch confirmó desde la nave que el Orion había entrado en la esfera de influencia lunar a las 10:41 p.m. del 5 de abril, hora de Honduras. "Estamos cayendo hacia la Luna, en lugar de alejarnos de la Tierra", señaló Koch, quien describió el momento como "un hito extraordinario".

El punto de máxima aproximación a la Luna se estima a 4.070 millas de su superficie, alrededor de las 6:02 p.m. hora de Honduras. Durante el sobrevuelo habrá una ventana de aproximadamente 40 minutos en la que la nave quedará fuera del alcance de las comunicaciones, al pasar por el lado oscuro de la Luna, interrumpiendo el contacto con el control de misión hasta que el Orion reaparezca al otro lado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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