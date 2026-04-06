Netflix transmite en vivo el regreso del hombre a la Luna con Artemis II

Los Ángeles, Estados Unidos.- La misión Artemis II de la NASA, que despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, completará este lunes su sobrevuelo lunar, el momento más esperado de una travesía que marca el primer viaje humano a la Luna desde la misión Apollo 17, hace más de cinco décadas. A bordo de la nave Orion viajan cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El vuelo, de diez días, tiene previsto su amerizaje en el océano Pacífico el 10 de abril.Netflix transmite en directo el sobrevuelo desde las 11:00 a.m. hora de Honduras. La plataforma utiliza la señal oficial de NASA+ para llevar el evento a sus suscriptores en todo el mundo.Durante el sobrevuelo, la tripulación establecerá un nuevo récord de distancia respecto a la Tierra.

Se estima que la nave alcanzará su punto máximo a 252.760 millas a las 6:07 PM hora de Honduras, superando las 248.655 millas que registró la tripulación del Apollo 13 en 1970, marca que había permanecido imbatida durante más de medio siglo.

