En abril se cumplen 15 años del estreno de "Juego de tronos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo empezó el 17 de abril de 2011. Esa noche de domingo se escucharían por primera vez los famosos acordes de violonchelo que compuso Ramin Djawadi para darle introducción a la que posteriormente se convertiría en una de las series más famosas de todos los tiempos: “Juego de tronos” (Game of Thrones).

HBO estaba ante las puertas de un éxito sin precedentes, del que este abril se cumplen justamente 15 años. Y mientras se acerca a sus primeras dos décadas, la serie no renuncia a su legado: la historia de Poniente se sigue escribiendo en la televisión y ahora también en el streaming.

Del papel a la pantalla

La fantasía épica literaria de George R.R. Martin ya llevaba 15 años en las librerías cuando HBO decidió adaptarla en forma de serie de alto presupuesto, un proyecto, cuanto menos, arriesgado, tomando en cuenta que antes este género solía quedarse encerrado en las estanterías, y saltar de vez en cuando al “mainstream” a través de películas para un público muy específico. Sin embargo, en poco tiempo, lo que parecía una apuesta difícil se convirtió en el fenómeno más grande de la cultura pop de los años 2010... Y quince años después el mundo de Poniente no ha pasado de moda. Los guionistas David Benioff y D.B. Weiss creyeron que la saga “Canción de hielo y fuego”, con fama de inadaptable, podía ser posible, y lo fue. El éxito fue tan arrollador que ver la serie cada domingo se convirtió en una especie de cita sagrada en todo el planeta. Y, a medida que la serie crecía, también lo hacía su presupuesto, alcanzando cifras que hasta entonces habían sido terreno exclusivo del cine. Para cuando llegó su octava y última temporada, se estima que cada episodio tenía un presupuesto de unos 15 millones de dólares. Para 2019 que terminó la serie, cada capítulo tenía una media unos 32.8 millones de espectadores sumando todas las plataformas. Sin obviar que la producción ganó un total de 59 premios Emmy en apartados de producción y actorales.

Así es la historia que creó George...