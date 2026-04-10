En abril se cumplen 15 años del estreno de "Juego de tronos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo empezó el 17 de abril de 2011. Esa noche de domingo se escucharían por primera vez los famosos acordes de violonchelo que compuso Ramin Djawadi para darle introducción a la que posteriormente se convertiría en una de las series más famosas de todos los tiempos: “Juego de tronos” (Game of Thrones).
HBO estaba ante las puertas de un éxito sin precedentes, del que este abril se cumplen justamente 15 años. Y mientras se acerca a sus primeras dos décadas, la serie no renuncia a su legado: la historia de Poniente se sigue escribiendo en la televisión y ahora también en el streaming.
Del papel a la pantalla
La fantasía épica literaria de George R.R. Martin ya llevaba 15 años en las librerías cuando HBO decidió adaptarla en forma de serie de alto presupuesto, un proyecto, cuanto menos, arriesgado, tomando en cuenta que antes este género solía quedarse encerrado en las estanterías, y saltar de vez en cuando al “mainstream” a través de películas para un público muy específico.
Sin embargo, en poco tiempo, lo que parecía una apuesta difícil se convirtió en el fenómeno más grande de la cultura pop de los años 2010... Y quince años después el mundo de Poniente no ha pasado de moda.
Los guionistas David Benioff y D.B. Weiss creyeron que la saga “Canción de hielo y fuego”, con fama de inadaptable, podía ser posible, y lo fue.
El éxito fue tan arrollador que ver la serie cada domingo se convirtió en una especie de cita sagrada en todo el planeta.
Y, a medida que la serie crecía, también lo hacía su presupuesto, alcanzando cifras que hasta entonces habían sido terreno exclusivo del cine.
Para cuando llegó su octava y última temporada, se estima que cada episodio tenía un presupuesto de unos 15 millones de dólares. Para 2019 que terminó la serie, cada capítulo tenía una media unos 32.8 millones de espectadores sumando todas las plataformas.
Sin obviar que la producción ganó un total de 59 premios Emmy en apartados de producción y actorales.
Así es la historia que creó George...
La serie tuvo ocho temporadas (73 episodios), pero la historia de los libros llegó hasta la quinta temporada, cuando Jon Nieve es apuñalado por miembros de la Guardia de la Noche. Quienes leyeron los libros no supieron más sobre la continuación literaria, y su autor aún no da señales de si estos libros se publicarán, aunque ya están avanzados.
La heptalogía de "Canción de hielo y fuego" está compuesta así:
1. "Juego de tronos": presenta el mundo de Poniente, donde varias casas nobles compiten por el Trono de Hierro mientras se acerca una amenaza sobrenatural desde el norte. La historia gira sobre todo en torno a los Stark, los Lannister y Daenerys Targaryen.
2. "Choque de reyes": tras la crisis del reino, varias facciones pelean por el poder y la guerra se extiende por todo Poniente. La lucha por el trono se vuelve más caótica, mientras crecen las tensiones entre hermanos, reyes rivales y fuerzas oscuras.
3. "Tormenta de espadas": es uno de los puntos más intensos de la saga, con alianzas rotas, traiciones, batallas decisivas y el avance de Daenerys con sus dragones. El conflicto por el dominio del reino alcanza un nivel mucho más brutal y determinante.
4. "Festín de cuervos": después del desastre, Poniente entra en una etapa de aparente calma, pero la paz es engañosa. El libro se centra en el vacío de poder, la reconstrucción política y las consecuencias de la guerra en distintos rincones del reino.
5. "Danza de dragones": retoma el caos tras una gran batalla y muestra a los personajes dispersos, con amenazas emergiendo desde varios frentes. Daenerys gobierna en el este mientras el futuro de los Siete Reinos sigue en una situación muy frágil.
Y los libros 6 y 7 que no han sido publicados son "Vientos de invierno", del que se ha dicho es intenso y oscuro, y "Sueño de primavera", con un final agridulce.
Justamente el carácter inconcluso de la saga literaria fue lo que marcó el escepticismo ante la adaptación de HBO, los fans se preguntaban qué final le darían. El resultado no fue favorable.
El malestar entre los seguidores por el desenlace desembocó en una recogida de firmas en Change.org exigiendo que se volviera a rodar la temporada final, calificando a los responsables de “escritores lamentablemente incompetentes cuando no tienen material original (es decir, los libros) en el que apoyarse”.
Aún así HBO no dejó morir el legado de la serie, y expandió el universo épico con “La casa del dragón”, que se adentra en las batallas de la familia Targaryen, de la que se estrenará la tercera temporada este junio. La serie finalizará con la cuarta entrega.
Además, en enero estrenó la primera temporada de “El caballero de los Siete Reinos”, y tendrá más. Y con esto, la compañía se lanzó a la reconquista de un público que estuvo a punto de perder.