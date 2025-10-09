HBO lanza tráiler de "El Caballero de los Siete Reinos", nuevo spin-off de Game of Thrones

La historia ocurre aproximadamente 100 años antes de los eventos de la serie original y adapta la novela El Caballero Errante, parte de los “Cuentos de Dunk y Egg” escritos por George R. R. Martin.

Estados Unidos.- HBO reveló el primer tráiler de la serie "El Caballero de los Siete Reinos", un nuevo spin-off ambientado en el universo de Game of Thrones.

A diferencia de las anteriores entregas de la saga, esta producción apuesta por un enfoque más íntimo, centrado en la historia de Ser Duncan “Dunk” el Alto, interpretado por Peter Claffey, un joven caballero errante de orígenes humildes, y su escudero Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, quien en realidad es Aegon V Targaryen, miembro de la casa real.

El tráiler presenta el inicio de la trama en el Torneo de Ashford, donde Dunk busca ganarse la vida enfrentándose a nobles y caballeros que desconfían de él.

Aunque la serie mantiene la ambientación medieval característica de la franquicia, no incluirá dragones ni grandes batallas épicas, centrándose en una aventura más personal y humana.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Caballero de los Siete Reinos se estrenará el 18 de enero de 2025 en HBO Max y contará con seis episodios en su primera temporada.