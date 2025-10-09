  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

HBO lanza tráiler de "El Caballero de los Siete Reinos", nuevo spin-off de Game of Thrones

La serie contará la historia de Ser Duncan “Dunk” el Alto y su escudero Egg (Aegon V Targaryen) en el Torneo de Ashford

  • 09 de octubre de 2025 a las 16:02
HBO lanza tráiler de El Caballero de los Siete Reinos, nuevo spin-off de Game of Thrones

El estreno está previsto para el 18 de enero de 2025 en HBO Max, con una primera temporada de seis episodios.

 Foto: HBO

Estados Unidos.- HBO reveló el primer tráiler de la serie "El Caballero de los Siete Reinos", un nuevo spin-off ambientado en el universo de Game of Thrones.

La historia ocurre aproximadamente 100 años antes de los eventos de la serie original y adapta la novela El Caballero Errante, parte de los “Cuentos de Dunk y Egg” escritos por George R. R. Martin.

HBO confirma fecha de estreno para nueva serie de Game of Thrones

A diferencia de las anteriores entregas de la saga, esta producción apuesta por un enfoque más íntimo, centrado en la historia de Ser Duncan “Dunk” el Alto, interpretado por Peter Claffey, un joven caballero errante de orígenes humildes, y su escudero Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, quien en realidad es Aegon V Targaryen, miembro de la casa real.

El tráiler presenta el inicio de la trama en el Torneo de Ashford, donde Dunk busca ganarse la vida enfrentándose a nobles y caballeros que desconfían de él.

Aunque la serie mantiene la ambientación medieval característica de la franquicia, no incluirá dragones ni grandes batallas épicas, centrándose en una aventura más personal y humana.

El Caballero de los Siete Reinos se estrenará el 18 de enero de 2025 en HBO Max y contará con seis episodios en su primera temporada.

Doble ración de Game of Thrones: El universo de Westeros se expande con dos series en 2026

Mirá aquí el tráiler

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias