Primera temporada de "El caballero de los Siete Reinos" llega a su fin este domingo en HBO

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con una puntuación de 93% en Rotten Tomatoes y calificada por la crítica como "una incursión más disfrutable y amable en el violento Poniente", "El caballero de los Siete Reinos" llega a su fin este domingo 22 de febrero, cuando se estrene su sexto y último capítulo , con la promesa de una segunda entrega.

"Más ligera y menos cruel que ' Juego de tronos ' o 'La casa del dragón', esta precuela compensa su falta de intrigas shakesperianas con un magnífico gusto por el detalle, un humor bienvenido y dos protagonistas con los que es difícil no encariñarse", reseña El Confidencial, sobre una serie que ha derivado en números nada desdeñables para HBO y HBO Max en su apuesta por el universo de George R.R. Martin .

Dicen por ahí que el primer episodio no es atrapante, pero esta vendría siendo una producción que merece una segunda oportunidad, que valdrá la pena.

"El caballero de los Siete Reinos" se sitúa unos 90 años antes de los acontecimientos de "Juego de tronos" y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante noble pero humilde, y Egg, su joven escudero, que en realidad es Aegon Targaryen, miembro de la familia real.

A diferencia de otras series del universo, esta apuesta por una narrativa más íntima y centrada en el honor, la caballería y las intrigas políticas en menor escala, aunque siempre bajo la sombra del poder de los Targaryen y el legado del Trono de Hierro.

Esta serie ha alcanzado un promedio de 13 millones de espectadores por episodio solo en Estados Unidos.

Lo que la convierte en uno de los lanzamientos más exitosos de HBO y HBO Max.

El penúltimo episodio alcanzó una audiencia de 9.2 millones en sus primeros tres días de transmisión, por lo que al cierre del último episodio se espera un ascenso en los números.

De esta franquicia que se ha derivado de la historia creada por George R.R. Martin, "Juego de tronos" sigue siendo la serie reina, con una audiencia registrada 19.3 millones en el episodio final de la serie.

Mientras que "La casa del dragón" alcanzó una máxima de 10.2 millones de espectadores.