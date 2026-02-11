Steve Coogan y Helena Bonham Carter se suman a The White Lotus 4

Paris, Francia.- Steve Coogan, Helena Bonham Carter y Alexander Ludwig son algunos de los actores confirmados para la cuarta temporada de The White Lotus, una de las series más seguidas y premiadas de HBO. Según informa The Hollywood Reporter (THR), la próxima entrega de la serie de Mike White estará ambientada en el Château de la Messardière, en Saint-Tropez, Francia, y posiblemente será estrenada este año. Las anteriores temporadas de la serie tuvieron como escenario la isla de Maui, en Hawái, Sicilia, en Italia, y la zona turista de Chiang Mai y Koh Samui, en Tailandia. Apenas se ha adelantado el argumento de la nueva temporada aunque ya se sabe que, como en otras ocasiones, "seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana", indica THR.

Por las dos primeras temporadas, The White Lotus ha acumulado 15 premios Emmy y 2 Globos de Oro, mientras que la última emitida obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Alexander Ludwig fue uno de los primeros miembros del reparto confirmados y es conocido por haber protagonizado el drama de época de Michael Hirst, Vikings (Vikingos), de 2014 a 2020, y también apareció en la primera película de "Los juegos del hambre" (The Hunger Games). Además de protagonizar una serie de sus propios videos musicales, Michalka actuó en The Goldbergs de 2014 a 2023 y en su spin-off, "Schooled", de 2019 a 2020. Steve Coogan ha sido dos veces nominado al Oscar como guionista y productor de "Philomena". También forma parte del reparto de voces de las películas de animación "Gru, mi villano favorito" (Despicable Me) . Para Caleb Jonte Edwards la cuarta temporada de The White Lotus es su tercer proyecto acreditado. Ha aparecido en un solo episodio de la serie dramática australiana "Black Snow" y en un cortometraje llamado "The Man and the Woman".