John Wick tendrá videojuego AAA desarrollado por creadores de Warhammer 40,000

Los Ángeles, Estados Unidos.- Saber Interactive anunció el desarrollo de un videojuego de alto presupuesto basado en la franquicia John Wick. El estudio responsable de Warhammer 40,000: Space Marine 2 reveló el proyecto durante el Sony State of Play Showcase con un tráiler que adelanta la propuesta.

El juego está descrito como una experiencia de acción en tercera persona para audiencia madura que estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El desarrollo cuenta con la colaboración directa de Lionsgate, Keanu Reeves y el director Chad Stahelski.

"Estamos colaborando estrechamente con el equipo dedicado de Saber para desarrollar un juego que capture la acción incomparable, la coreografía de combate que define la marca, la construcción de mundo inmersiva y la autenticidad de las películas", declaró Jenefer Brown, presidenta de Global Products & Experiences de Lionsgate.

Matthew Karch, CEO de Saber, expresó el compromiso del estudio con la adaptación. "John Wick es uno de los personajes más icónicos en la historia del cine de acción.

Saber se siente honrado de trabajar junto a Chad, Keanu y el equipo de Lionsgate en una verdadera colaboración para dar vida al mundo de Wick en un juego AAA".

La franquicia cinematográfica se caracteriza por su estilo gun-fu, que fusiona artes marciales con armas de fuego. El videojuego buscará replicar esta firma distintiva que definió las películas desde su estreno en 2014.John Wick sorprendió en taquilla hace más de una década, catapultando a Keanu Reeves hacia una nueva fase de su carrera y convirtiendo a los directores Chad Stahelski y David Leitch en cineastas demandados en Hollywood.