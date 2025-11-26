  1. Inicio
Stranger Things: Lo que debes recordar para entender la temporada final

La temporada final de Stranger Things está por llegar y el furor por la serie volvió a encenderse. Para llegar preparado al estreno, repasamos los puntos clave de la historia

  • 26 de noviembre de 2025 a las 14:52
Aquí el resumen esencial para retomar la serie sin perderte ningún detalle.
La desaparición de Will Byers. La historia que lo inició todo. Will desaparece al ser llevado al Upside Down, desencadenando la búsqueda de Joyce, Hopper y sus amigos. Su conexión con el otro lado marcaría todo el futuro de Hawkins.
Eleven y el tanque sensorial. El pasado de Eleven es clave: fue criada en un laboratorio para desarrollar habilidades psíquicas. Sus momentos en el tanque sensorial revelaron su poder para abrir puertas al Upside Down... y despertar algo más.
La llegada de Max a Hawkins. Max Mayfield llegó en la temporada 2, rompió dinámicas del grupo y se ganó al fandom por su personalidad fuerte e independiente. Su historia con su hermano Billy y su vínculo con la música fueron esenciales para su crecimiento.
El Mind Flayer toma el control. La amenaza más grande del Upside Down manipuló cuerpos, creó un ejército y buscó entrar al mundo real. Su conexión mental con Will fue una pieza crucial para entender la magnitud del peligro.
La batalla en el Starcourt Mall. Uno de los momentos más épicos y devastadores de la serie. El enfrentamiento contra el Mind Flayer dejó muertos, familias fracturadas y la aparente muerte de Hopper. También cambió para siempre la dinámica del grupo.
Eddie Munson y el “corazón del grupo”. Eddie se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Su valentía, carisma y trágico final marcaron la temporada 4. Su sacrificio simbolizó el paso de la inocencia a la madurez en Hawkins.
Hopper está vivo... pero en Rusia. Después de que todos lo creyeran muerto, Hopper reapareció como prisionero en Kamchatka. Su lucha por sobrevivir y regresar con Eleven fue uno de los arcos más emotivos antes de la temporada final.
Hawkins está fracturado... literalmente. La brecha entre el mundo real y el Upside Down se abrió por completo. El pueblo quedó dividido por enormes grietas, ceniza del otro lado cayendo como nieve y señales de que lo peor está por venir.
Finalmente, todos los cabos se atarán en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix hoy 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.
