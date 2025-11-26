¿Raúl Rocha dejará Miss Universo en medio del escándalo de fraude?

Allí detalló la relación de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur con Pemex, vínculo del que explicó que no corresponde al periodo en que adquirió el 50 por ciento de Miss Universo. Según su declaración, el contrato con la petrolera fue adjudicado por licitación en febrero de 2023 por cerca de 40 millones de dólares, con una duración de once meses y con Bernardo Bosch Hernández fungiendo como coordinador ejecutivo en el área de Exploración y Producción.