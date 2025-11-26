¿Raúl Rocha dejará Miss Universo en medio del escándalo de fraude?

La reciente edición de Miss Universo dejó una ráfaga de cuestionamientos que escaló con rapidez y situó a Raúl Rocha en un escenario incómodo, lleno de presiones mediáticas, desencuentros internos y una creciente tensión alrededor de su liderazgo. Ante toda esta situación, ¿el empresario plantea abandonar la organización?
Las dudas sobre el triunfo de Fátima Bosch circularon intensamente desde la semana pasada. Fotografías de un contrato millonario entre el empresario y Petróleos Mexicanos (Pemex), donde trabaja el padre de la nueva reina, alimentaron teorías sobre un arreglo previo.
Rocha ha reiterado que las fechas no coinciden y que la firma con Pemex pertenece a un proceso transparente adjudicado el año pasado.
A ello se añadieron renuncias y declaraciones de participantes inconformes, así como comentarios de Rocha que provocaron aún más debate al afirmar que candidatas como Miss Costa de Marfil no habrían podido ganar porque requiere 175 visas para viajar por el mundo.
En entrevistas recientes el propio dirigente ha dejado ver su agotamiento ante la tensión acumulada. Ante el portal La Saga desató especulación sobre su continuidad en la organización.
“Estoy buscando a quien pasarle la estafeta. Es como una carrera de relevos”, dijo con visible hastío.
La periodista Adela Micha lo cuestionó sobre un posible arrepentimiento y él respondió: “Es que me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no me presto a ese tipo de cosas. Es la única empresa en la que, donde eres dueño, propietario, presidente... vienen missólogos y todo el mundo quiere opinar en tu empresa”.
Una postura similar compartió de forma extraoficial con El Gordo y la Flaca, donde habría admitido que piensa en dejar la organización por el desgaste que implica desmentir cada señalamiento que afecta la reputación del certamen.
No descarta vender su parte y, con ello, tomar distancia del constante ruido mediático.
En medio de toda esta presión, Rocha publicó el pasado lunes un comunicado en Instagram para rebatir las acusaciones de fraude.
Allí detalló la relación de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur con Pemex, vínculo del que explicó que no corresponde al periodo en que adquirió el 50 por ciento de Miss Universo. Según su declaración, el contrato con la petrolera fue adjudicado por licitación en febrero de 2023 por cerca de 40 millones de dólares, con una duración de once meses y con Bernardo Bosch Hernández fungiendo como coordinador ejecutivo en el área de Exploración y Producción.
Rocha y Pemex coinciden en que no existe relación vigente entre el empresario y la petrolera, y que la compra de su participación en Miss Universo ocurrió casi un año después de aquel proyecto. El presidente de la organización aseguró que promoverá acciones legales contra medios que, a su juicio, hayan difundido información difamatoria.