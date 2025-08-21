Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres

"Y de repente fueron tres", escribe Millie Bobby Brown en su Instagram, para anunciar que con su esposo Jake Bongiovi se han convertido en padres por primera vez.
“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción”, escribió la actriz, que con Bongiovi habrían decido dar este paso y no tener, al menos no ahora, a un hijo biológico.
“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad”, concluye la actriz en su mensaje, dejando entrever que no compartirán más información al respecto.
El mensaje acumula más de medio millón de "likes", y tiene bloqueada la opción de comentarios.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi hicieron pública su relación en 2021, en ese entonces ella tenía 17 años y él 19.
La pareja se casó en mayo de 2024 en una ceremonia privada, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.
No fue hasta cinco meses después de la boda que la actriz decidió compartir algunas imágenes en su Instagram.
El enlace que se realizó en el más estricto secreto tuvo lugar en Villa Cetinale, en la Toscana.
La actriz ha contado que con Jake primero fueron amigos virtuales, hasta que decidieron encontrarse en persona, lo que dio paso a su relación. En entrevistas anteriores había comentado su deseo de ser madre, y sobre la posibilidad de adoptar.
Millie Bobby Brown, de 21 años de edad, está por estrenar en noviembre la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things, que además es la última.