Más de un millón por episodio: los actores mejor pagados de Stranger Things

Según reportes de salarios por episodio y contratos recientes, los mejores pagados de la serie son dos nombres muy queridos por los fans.
Desde su estreno en 2016, Stranger Things transformó la carrera de todo su elenco. A lo largo de cinco temporadas, los actores pasaron de ganar sueldos modestos a negociar contratos dignos de Hollywood.
En la quinta temporada, Winona Ryder (Joyce Byers) habría ganado aproximadamente $1.1875 millones por episodio, lo que suma alrededor de $9.5 millones solo por esa temporada.
Al igual que Ryder, David Harbour (Jim Hopper) también habría ganado cerca de $1.1875 millones por episodio en la temporada 5, ubicándose en el mismo nivel salarial alto dentro del elenco.
Esto hace que Winona Ryder y David Harbour sean los miembros del elenco mejor pagados de Stranger Things, especialmente en el tramo final de la serie.
Ambos son generalmente considerados los más beneficiados en términos económicos por la magnitud de sus contratos en la temporada final, con salarios que superan el millón de dólares por episodio.
Millie Bobby Brown también está entre los mejor remunerados, especialmente por su contrato especial con Netflix que integra otros proyectos.
La actriz (Eleven) también ha recibido una de las mayores subidas de salario a lo largo de la serie, llegando a ganar alrededor de $1.25 millones por episodio en la quinta temporada.
Otros miembros como Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin habrían ganado cerca de $875,000 por episodio.
Y otros como Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton y Maya Hawke rondaron los $750,000 por cada capítulo de esta última entrega.
Con el estreno de la quinta y última temporada, Stranger Things vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez no solo por su desenlace, sino por los millonarios salarios de su elenco.
Lo que comenzó como una serie protagonizada por niños desconocidos terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más caros y exitosos de Netflix.