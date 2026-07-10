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Educación condena agresión de maestra contra alumna en Yoro

La Secretaría de Educación condenó cualquier forma de violencia contra estudiantes tras el caso ocurrido en Morazán, Yoro

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 15:52
Educación condena agresión de maestra contra alumna en Yoro

La Secretaría de Educación reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra estudiantes dentro de las aulas hondureñas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación se pronunció este viernes 10 de julio y fijó su postura sobre el caso de la maestra Perla Díaz, cuya agresión contra una alumna de un centro educativo de Morazán, Yoro, provocó indignación a nivel nacional tras quedar captada en un video.

A través de un comunicado oficial, la institución reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia física, verbal o psicológica ejercida contra niños y adolescentes dentro de los centros educativos del país.

Las autoridades recordaron que ninguna circunstancia relacionada con disciplina estudiantil justifica acciones que atenten contra la integridad física o emocional de un menor de edad.

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Asimismo, señalaron que el sistema educativo hondureño cuenta con mecanismos administrativos y legales para atender situaciones de indisciplina sin recurrir a la violencia.

Sobre el caso

El incidente salió a la luz luego de la difusión de un video en el que se observa a la docente insultando y posteriormente golpeando de una cachetada a una alumna dentro del salón de clases.

Tras el hecho, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el supuesto delito de trato degradante.

Proceso en libertad

Aunque la Fiscalía había solicitado detención judicial mientras se desarrollaban las diligencias del caso, finalmente el juzgado resolvió imponer medidas distintas a la prisión preventiva.

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La maestra continuará defendiéndose en libertad y deberá presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades mientras se programa la audiencia inicial.

El caso ha generado un amplio debate en Honduras sobre la disciplina escolar, el respeto dentro de las aulas y la forma en que deben resolverse los conflictos entre docentes y estudiantes.

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Redacción web
Suyapa Rubio

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