Educación condena agresión de maestra contra alumna en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación se pronunció este viernes 10 de julio y fijó su postura sobre el caso de la maestra Perla Díaz, cuya agresión contra una alumna de un centro educativo de Morazán, Yoro, provocó indignación a nivel nacional tras quedar captada en un video.

A través de un comunicado oficial, la institución reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia física, verbal o psicológica ejercida contra niños y adolescentes dentro de los centros educativos del país.

Las autoridades recordaron que ninguna circunstancia relacionada con disciplina estudiantil justifica acciones que atenten contra la integridad física o emocional de un menor de edad.