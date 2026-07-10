Educación condena agresión de maestra contra alumna en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación se pronunció este viernes 10 de julio y fijó su postura sobre el caso de la maestra Perla Díaz, cuya agresión contra una alumna de un centro educativo de Morazán, Yoro, provocó indignación a nivel nacional tras quedar captada en un video.
A través de un comunicado oficial, la institución reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia física, verbal o psicológica ejercida contra niños y adolescentes dentro de los centros educativos del país.
Las autoridades recordaron que ninguna circunstancia relacionada con disciplina estudiantil justifica acciones que atenten contra la integridad física o emocional de un menor de edad.
Asimismo, señalaron que el sistema educativo hondureño cuenta con mecanismos administrativos y legales para atender situaciones de indisciplina sin recurrir a la violencia.
Sobre el caso
El incidente salió a la luz luego de la difusión de un video en el que se observa a la docente insultando y posteriormente golpeando de una cachetada a una alumna dentro del salón de clases.
Tras el hecho, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el supuesto delito de trato degradante.
Proceso en libertad
Aunque la Fiscalía había solicitado detención judicial mientras se desarrollaban las diligencias del caso, finalmente el juzgado resolvió imponer medidas distintas a la prisión preventiva.
La maestra continuará defendiéndose en libertad y deberá presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades mientras se programa la audiencia inicial.
El caso ha generado un amplio debate en Honduras sobre la disciplina escolar, el respeto dentro de las aulas y la forma en que deben resolverse los conflictos entre docentes y estudiantes.