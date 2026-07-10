"Me ponía quejas de esa alumna": hija de maestra que agredió a estudiante rompe el silencio; esto reveló

La hija de la maestra Perla Díaz, acusada de agredir a una estudiante en un centro educativo de Morazán, Yoro, decidió pronunciarse públicamente y compartir la versión de la familia sobre el incidente que se volvió viral en redes sociales.
La joven, quien también se desempeña como docente, aseguró que los problemas entre su madre y la alumna involucrada no comenzaron el día de la agresión, sino que existían antecedentes de conflictos dentro del aula.
"También esto es algo que ha estado pasando anteriormente porque yo la llamaba y me ponía quejas de esa alumna", expresó la joven durante una entrevista.
Según relató, la profesora le comentaba frecuentemente sobre situaciones de disciplina y dificultades que enfrentaba en el centro educativo donde laboraba.
La hija de la docente también afirmó que, aunque su madre posee un carácter fuerte, eso no define su trayectoria ni el trabajo que ha realizado durante años como educadora.
"Ella tiene su carácter, no lo voy a negar, pero gracias también a ese carácter hay alumnos que la respaldan a ella", manifestó.
Pese a defender a su madre, la joven dejó claro que ni ella ni su hermana justifican lo ocurrido dentro del salón de clases. "No estamos a favor de la agresión, nosotras somos maestras y nunca nos ha pasado por la mente ganarle (golpearle) la cara a un estudiante", aseguró.
Asimismo, recordó que la tarde en que el video comenzó a circular llamó a su madre como parte de una conversación habitual y la encontró afectada por lo sucedido. "La encontré llorando y me dijo: le gané la cara a un estudiante", relató.
La hija explicó además que, según le comentó la profesora, el altercado ocurrió después de que la estudiante presuntamente le respondiera de manera irrespetuosa mientras intentaba ordenar el ingreso de los alumnos al aula.
Actualmente, Perla Díaz enfrenta un proceso judicial por el supuesto delito de trato degradante, aunque podrá continuar su defensa en libertad tras recibir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva mientras se desarrolla la audiencia inicial.