¿Cuándo se estrena la secuela de "La red social", encabezada por Jeremy Strong?

Los Ángeles, Estados Unidos.- La secuela de la exitosa película The Social Network ("La red social"), protagonizada por Jeremy Strong (Succession), Jeremy Allen White y la ganadora del Oscar Mikey Madison, llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció este viernes Sony Pictures.

El proyecto, que tendrá por nombre The Social Reckoning, comenzará su producción el próximo mes bajo las órdenes de Aaron Sorkin, escritor y director de la nueva entrega en la que Strong interpretará al fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

La película contará con la participación de Allen White (The Bear) y Madison, la ganadora al Óscar a mejor actriz por "Anora", quienes interpretarán al periodista Jeff Horwitz y Frances Haugen, la joven ingeniera que ayudó a destapar los escándalos que dieron origen a The Facebook Files.