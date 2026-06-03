La SAG impulsa inversiones rurales para fortalecer la competitividad agroalimentaria

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste del país (Proinorte), avanza en la formulación de 175 planes de negocio orientados a fortalecer las cadenas de valor agroalimentarias y generar nuevas oportunidades de inversión en el sector rural hondureño. La acción se desarrolla en coordinación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Alianza Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con el propósito de mejorar la competitividad de las organizaciones rurales, ampliar su acceso a mercados y contribuir al crecimiento económico de los territorios productivos.

Las autoridades de la SAG dieron a conocer que “los planes de negocio constituyen una herramienta estratégica para identificar oportunidades de inversión, incrementar la productividad y promover modelos empresariales sostenibles”. La formulación incorpora análisis de mercado, viabilidad financiera y mecanismos para fortalecer los vínculos comerciales entre productores, compradores y otros actores de las cadenas agroalimentarias. Como parte del proceso, más de 30 consultores participaron en jornadas especializadas de fortalecimiento de capacidades, donde recibieron formación en herramientas de planificación empresarial como Business Model Canvas y la Metodología LINK, metodologías que facilitan la construcción de propuestas sólidas, orientadas a resultados y adaptadas a las condiciones de los mercados.