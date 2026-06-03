La SAG impulsa inversiones rurales para fortalecer la competitividad agroalimentaria

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste del país (Proinorte), avanza en la formulación de 175 planes de negocio orientados a fortalecer las cadenas de valor agroalimentarias y generar nuevas oportunidades de inversión en el sector rural hondureño.
La acción se desarrolla en coordinación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Alianza Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con el propósito de mejorar la competitividad de las organizaciones rurales, ampliar su acceso a mercados y contribuir al crecimiento económico de los territorios productivos.
Las autoridades de la SAG dieron a conocer que “los planes de negocio constituyen una herramienta estratégica para identificar oportunidades de inversión, incrementar la productividad y promover modelos empresariales sostenibles”.
La formulación incorpora análisis de mercado, viabilidad financiera y mecanismos para fortalecer los vínculos comerciales entre productores, compradores y otros actores de las cadenas agroalimentarias.
Como parte del proceso, más de 30 consultores participaron en jornadas especializadas de fortalecimiento de capacidades, donde recibieron formación en herramientas de planificación empresarial como Business Model Canvas y la Metodología LINK, metodologías que facilitan la construcción de propuestas sólidas, orientadas a resultados y adaptadas a las condiciones de los mercados.
Durante el encuentro se destacó la importancia de sustentar las inversiones en información de mercado, desarrollar iniciativas piloto antes de su escalamiento y garantizar la coherencia entre los objetivos productivos y las oportunidades comerciales identificadas.
Asimismo, la aplicación de la metodología LINK ha permitido fortalecer la articulación entre organizaciones de productores, empresas y otros actores económicos, promoviendo relaciones comerciales más transparentes y sostenibles que favorecen una mejor integración de los pequeños productores a los mercados.
Los planes también incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática e inclusión económica, con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes rurales, contribuyendo a la construcción de sistemas agroalimentarios más competitivos y sostenibles.
La SAG- Proinorte iniciará la fase de validación e implementación gradual de los planes formulados, lo que permitirá canalizar inversiones productivas en los territorios, fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones beneficiarias y generar un mayor dinamismo económico en las zonas rurales atendidas por el proyecto.