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Miami se pinta de albiceleste para partido de la campeona Argentina ante Cabo Verde

La capeona del Mundo, la selección de Argentina, se enfrenta en dieciseisavos ante Cabo Verde en United 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 13:32
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La capeona del Mundo, la selección de Argentina, se enfrenta en dieciseisavos ante Cabo Verde en United 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.
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La selección de Argentina tiene ilusionada a la afición de un bicampeonato en una Copa del Mundo.
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No solo a los de su país, también a los de otras nacionalidades, en este caso una chica de Bolivia llegó a Miami para apoyar a la albiceleste.
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Argentina se enfrenta ante la sorpresa del torneo, Cabo Verde, en Miami, y la afición llega ilusionada por otro triunfo.

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Argentina comenzó ganado a Argelia, luego a Austria y Jordania, ahora va a su cuarto compromiso.
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No es para menos que los aficionados de su país estén motivados, son campeones y van a paso perfecto en el Mundial United 2026.
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Miami es una fiesta para los argentinos, el día antes del partido dieron un gran banderazo a la selección y ahora en el estadio darán el respaldo en los 90 minutos.
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Los niños disfrutan ver a su selección y a Lionel Messi, quien es el que lidera este grupo de jugadores.

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No importa la vestimenta, la idea es apoyar de todas formas a Argentina que busca llegar a octavos de final.
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Estos tres personajes disfrutan el Mundial 2026 y llegan a resar para que gane la selección de su país.
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La belleza argentina no puede faltar, estas chicas llegaron bien identificadas al juego.
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Los argentinos están viviendo una temporada grandiosa con su selección y eso suma a que sigan siendo los grandes aficionados que siempre han sido.
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Los colores de Argentina se ve por casi todo Miami, miles de argentinos están en la ciudad de la Florida.
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No hay duda de que esta tarde en Miami se pinta de albiceleste, son una marea para el partido ante Cabo Verde por dieciseisavos.
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