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Bajas y fichajes en Olimpia de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana

Estos son los movimientos que ha realizado el equipo merengue en el mercado de verano

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 13:11
Bajas y fichajes en Olimpia de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana
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Bajas de peso y varios fichajes. Así se arma Olimpia para competir en Liga Nacional y Copa Centroamericana de Concacaf.

 Fotos: Olimpia.
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BAJA: Jefferson Castillo no continuará en Olimpia de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana. El mediocampista quedó fuera de los planes del cuerpo técnico y seguirá su carrera en el Platense de Puerto Cortés, donde buscará tener mayor protagonismo.
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BAJA: José Mario Pinto puso fin a su etapa con Olimpia tras concretar su traspaso al Sporting San José de Costa Rica. El extremo hondureño afrontará su primera experiencia en el fútbol costarricense después de varios años defendiendo la camiseta merengue.
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BAJA: Elison Rivas también dejó de pertenecer al plantel olimpista luego de permanecer una temporada en la institución. El lateral izquierdo fue oficializado como una de las salidas del club para el Apertura y la Copa Centroamericana.
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BAJA: El argentino Agustín Mulet no seguirá vistiendo la camiseta de Olimpia. Aunque llegó con expectativas para reforzar el mediocampo, la directiva decidió no renovar su vínculo y se convirtió en una de las bajas del campeón nacional.
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BAJA: Facundo Queiroz también cerró su ciclo con el conjunto merengue. El defensor uruguayo permaneció un año en la institución y ahora buscará nuevos retos tras finalizar su etapa con el Rey de Copas.
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BAJA: El extremo izquierdo Josman Figueroa fue anunciado oficialmente como baja del Olimpia. El futbolista no entró en los planes del club para la nueva campaña.
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BAJA: Carlos Sánchez es otra de las salidas confirmadas por Olimpia. El lateral izquierdo dejó de formar parte del plantel tras finalizar su vínculo con la institución capitalina.
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BAJA: El defensor uruguayo Santiago Ramírez tampoco continuará en Olimpia. Luego de una temporada en la que no logró consolidarse como titular, el club confirmó su salida para el nuevo semestre.
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BAJA: Jerry Bengtson, uno de los máximos referentes y goleadores históricos de la Liga Nacional, también se despidió de Olimpia. El experimentado atacante no continuará con el equipo para disputar el torneo Apertura ni la Copa Centroamericana.
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FICHAJE: Olimpia hizo oficial la incorporación del delantero hondureño Kilmar Peña, quien llega procedente de Lobos UPNFM. El atacante reforzará el frente ofensivo con la misión de aportar goles en las competencias nacionales e internacionales.
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FICHAJE: Nicolás Dibble es otro de los nuevos rostros del conjunto albo. El delantero uruguayo llega para fortalecer el ataque del equipo y aportar experiencia de cara al Apertura y la Copa Centroamericana.
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FICHAJE: Con apenas 17 años, Janier Bermúdez fue presentado como uno de los refuerzos del Olimpia. El joven talento hondureño tendrá la responsabilidad de competir por un lugar y cubrir la salida de José Mario Pinto.
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FICHAJE: Jack Baptiste regresó a Olimpia tras finalizar su préstamo con Real España. El futbolista vuelve al club con la intención de ganarse un puesto en el primer equipo durante la nueva temporada.
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FICHAJE: Después de las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas, Olimpia reforzó el lateral izquierdo con la llegada del uruguayo Carlos Cuello. El defensor buscará aportar solidez y convertirse en una pieza importante del esquema merengue.
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FICHAJE: Cristian Canales se convirtió en una de las nuevas incorporaciones del Rey de Copas. El zaguero llega procedente del Choloma para fortalecer la defensa y aumentar las opciones del cuerpo técnico en la zona central.
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