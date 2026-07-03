¡Los minutos finales! Una pesadilla para las selecciones africanas en el Mundial 2026

Túnez, Sudáfrica, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal y Argelia se sumaron a la lista de selecciones eliminadas del Mundial 2026, con una coincidencia que parece más "maldición"... Los goles rivales en los minutos finales del partido.
Arrancamos con la Selección de Túnez, que desde la primera jornada ya había cambiado de entrenador y "lo que mal arranca, mal acaba", despidiéndose del torneo en la Fase de Grupos y para hacerle honor al continente del cual proviene, recibió un gol después del minuto 86 contra Suecia en la goleada de 5-1.
Ya en 16avos de final, Sudáfrica sufrió una de las eliminaciones más crueles de este Mundial 2026, cuando al minuto 92 y gracias a un gol de Eustáquio, Canadá clasificaba a la siguiente ronda mundialista.
Mismo desenlace para Costa de Marfil, que arrancó perdiendo su partido ante Noruega y aunque logró igualar el compromiso, Haaland impuso condiciones, anotando el gol de la victoria al minuto 86.
Más doloroso fue lo de República Democrática del Congo, que se adelantó en el marcado frente a Inglaterra, pero dos anotaciones de Harry Kane, la segunda al minuto 86, acabaron con la ilusión de "Los Leopardos".
Lo de Senegal no tiene perdón de Dios, ya que, con una ventaja de dos goles; el temido minuto 86 volvió a hacer de las suyas con tres anotaciones, registrando el gol más tardío en la historia de los mundiales (120+5).
Con Argelia la cosa es diferente, ya que si fueron eliminados por Suiza, pero los goles europeos llegaron al minuto 10 y 46, acabando momentáneamente con la "maldición".
La única selección africana ajena a esta situación es Marruecos, que mantiene su invicto en el Mundial 2026 y se verá las caras con Canadá en 8avos de final este sábado 04 de julio.
Cabo Verde, Ghana y la Egipto de Mohamed Salah son las últimas tres selecciones africanas que conocerán su destino en el Mundial 2026 este viernes 03 de julio.
¿La "Maldición del minuto 86" se cobrará alguna víctima africana más en este Mundial 2026 o atacará a otra confederación?