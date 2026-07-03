¡Los minutos finales! Una pesadilla para las selecciones africanas en el Mundial 2026

Arrancamos con la Selección de Túnez, que desde la primera jornada ya había cambiado de entrenador y "lo que mal arranca, mal acaba", despidiéndose del torneo en la Fase de Grupos y para hacerle honor al continente del cual proviene, recibió un gol después del minuto 86 contra Suecia en la goleada de 5-1.