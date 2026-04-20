Gobierno será duro y contundente contra los que eleven los precios de la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.- "Nosotros vamos a ser duros y contundentes en contra de aquellos que eleven los precios de la canasta básica injustificadamente". En esos términos se pronunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez Rubí, al ser consultado sobre la inflación y el aumento de precios de la canasta básica debido al alto costo de los combustibles. El funcionario detalló: “Nosotros estamos incluso revisando facturas de costos para ver si una persona compró el producto en enero, por ejemplo, a un precio de 100 lempiras y lo vendía a 120 lempiras, y en febrero lo volvió a comprar ese producto a 100 lempiras; lo tiene que seguir vendiendo a 120 lempiras”.

Ordóñez Rubí aseguró que están haciendo “las revisiones en todo el país y hemos autorizado a la Dirección de Protección al Consumidor de poder hacer inspecciones no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que van a salir en giras”. En cuanto al aumento de los carburantes, reiteró que “es un tema importado y nosotros no tenemos el control de los combustibles ni de los fertilizantes, que no solo afecta este problema de la guerra y del cierre del estrecho de Ormuz y no solo afecta el combustible, sino también los fertilizantes”. “El 40 por ciento de la urea que sale para todo el mundo pasa por el estrecho de Ormuz y, al cerrarse ese paso, hay una carencia y, por ende, suben los precios de los fertilizantes. Lo que implica que no es un problema que nosotros podamos tener el control”, destacó el ministro de Desarrollo Económico.

“En lo que podemos tener el control es en las medidas que estamos haciendo para poder aliviar y poder entender que esto va a ser temporal. Una vez que eso se resuelva, esperamos que todo los precios bajen y eso es algo que estamos trabajando con todos los sectores”, adujo el funcionario. Explicó que, a pesar de todos los aumentos que ha habido, “el 60 por ciento de la canasta básica alimentaria, que es lo que nosotros como Desarrollo Económico manejamos, se ha mantenido”. “El 20 por ciento ha aumentado y el otro 20 por ciento, incluso ha bajado los precios, porque había almacenamiento en el país; como es el arroz, no va a haber aumento”, aseguró. Ejemplificó que hubo una baja de 5 lempiras en el precio de los huevos. “Logramos con los productores de tortilla que se mantuviera con el aumento de 14 centavos y que se congelara por un año; a pesar de que subiera el combustible o que subieran los otros costos, ellos se comprometieron que ese es el único aumento que iban a hacer en el año”.