Por su entrega y compromiso, Lucía Alvarado recibirá el Álvaro Contreras 2026

Con más de tres décadas de experiencia en los medios de comunicación, Lucía Alvarado Alonzo ha construido una carrera sólida, principalmente en el ámbito radial, lo que hoy le permite ser galardonada con este premio en el ejercicio periodístico.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) entregará el Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” 2026 a la licenciada Lucía Alvarado Alonzo este 25 de mayo, en conmemoración del Día del Periodista Hondureño.
Este galardón, considerado la máxima distinción para los comunicadores en el país, reconoce la trayectoria de Lucía Alvarado, que se extiende por más de tres décadas y media, marcada por la constancia y el servicio directo a la ciudadanía a través de la radio.
Originaria de la colonia Soto de Tegucigalpa y egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1988, Alvarado ha construido un nombre cimentado en la credibilidad.
Su voz es un referente histórico en la radiodifusión nacional, tras su paso por las transmisiones de Emisoras Unidas/HRN desde la Corte Suprema de Justicia, y al continuar su labor informativa en la actualidad desde los micrófonos de Radio Globo.
Su experiencia incluye la cobertura de Casa Presidencial durante los gobiernos de Carlos Roberto Reina, Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa.
Alvarado Alonzo recibirá el premio "por su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la ética periodística y su permanente labor informativa al servicio del pueblo hondureño", informó el CPH.
El gremio también valoró su trayectoria marcada por la credibilidad, la constancia y el compromiso con la ciudadanía, así como los múltiples reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera profesional.
Entre los galardones que ha recibido destacan el Premio Nacional de Prensa (1994), el reconocimiento como mejor periodista radial otorgado por la Organización Internacional de Mujeres de la OEA (1995) y el Premio Gustavo Acosta Mejía de la Corte Suprema de Justicia (1997).
El CPH destacó que Alvarado representa los valores del periodista Álvaro Contreras, entre ellos la honestidad, la responsabilidad, el equilibrio informativo y el compromiso con la verdad.
Este reconocimiento se realizará el mismo día de la celebración del Día del Periodista Hondureño, honrando así una vida dedicada al servicio de la ciudadanía a través de la información.
El Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” será entregado el 25 de mayo de 2026, a las 10:00 a. m., en el Salón Principal del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa.