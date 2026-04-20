Gabriela Castellanos: "El CN tiene que seguir con el tema de juicio político"

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró este lunes que el organismo ha mantenido una postura clara a favor del desarrollo del juicio político en el país, al tiempo que adelantó que analizarán a fondo el proceso seguido en el Congreso Nacional.

Castellanos indicó que, desde un inicio, el CNA ha sostenido que el Poder Legislativo debía continuar con este mecanismo constitucional.

“El Consejo Nacional Anticorrupción ha sido realmente claro desde un principio que necesariamente este Congreso Nacional tuvo y tiene que seguir con el tema de juicio político”, expresó Castellanos, tras salir de una reunión en el que se discutía el Presupuesto General de la República.