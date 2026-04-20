Gabriela Castellanos: "El CN tiene que seguir con el tema de juicio político"

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró este lunes que el organismo ha mantenido una postura clara a favor del desarrollo del juicio político en el país, al tiempo que adelantó que analizarán a fondo el proceso seguido en el Congreso Nacional.
Castellanos indicó que, desde un inicio, el CNA ha sostenido que el Poder Legislativo debía continuar con este mecanismo constitucional.
“El Consejo Nacional Anticorrupción ha sido realmente claro desde un principio que necesariamente este Congreso Nacional tuvo y tiene que seguir con el tema de juicio político”, expresó Castellanos, tras salir de una reunión en el que se discutía el Presupuesto General de la República.
No obstante, señaló que existen diversos aspectos que deben revisarse dentro del procedimiento de juicio político. En ese sentido, adelantó que el CNA trabaja en la elaboración de una posición oficial que no solo aborde las razones para impulsar el juicio político, sino también los elementos que marcaron su desarrollo.
“El Consejo Nacional Anticorrupción está muy pendiente en entregar una posición clara sobre -no solamente- el porqué sí del juicio político, pero qué pasó en el proceso”, manifestó. “Obviamente hay que trabajarlo muchísimo", cerró Castellanos.
Las declaraciones de Castellanos se suman a diversos sectores de la sociedad civil, y diputados que integraron la comisión especial, que han alzado la voz para exigir que además el Ministerio Público (MP) asuma su rol constitucional y presente de manera inmediata los requerimientos fiscales correspondientes contra los destituidos.
El argumento es que la destitución es una sanción política, pero la responsabilidad por presuntos actos delictivos cometidos en el ejercicio de la función pública debe ser dirimida en los tribunales de justicia penal.