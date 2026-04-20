Solo escombros: la escena del accidente donde Hernán Martínez perdió la vida

La escena del trágico accidente donde perdió la vida el joven Hernán Martínez evidencia la magnitud del impacto ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, capital de Honduras, lugar exacto donde se registró el hecho el pasado 15 de abril.
En el sitio se observa la base de un árbol de gran tamaño con la corteza visiblemente golpeada y desprendida, señal clara de la fuerza con la que el vehículo colisionó y tomó fuego.
Al pie del tronco permanecen esparcidos restos de una estructura, entre fragmentos de concreto, plástico y fibra, que quedaron dispersos sobre la tierra tras el impacto.
Desde otro ángulo, se aprecian los mismos escombros acumulados junto al árbol, mientras al fondo se distingue la vía donde circulan vehículos, lo que confirma que el accidente ocurrió en una zona de alto tránsito.
La escena refleja un punto específico donde el conductor perdió el control y terminó saliéndose de la calzada.
De acuerdo con autoridades de Tránsito, el accidente no estuvo relacionado con el consumo de alcohol.
“Andaban sobrios los tres ocupantes, no habían consumido alcohol”, informó Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
Las investigaciones preliminares establecen que la causa del hecho fue un descuido al conducir a exceso de velocidad.
Según el informe, el vehículo se desplazaba aproximadamente a 100 kilómetros por hora en una zona donde no se debe exceder los 60 km/h.
Esta imprudencia, sumada a una posible distracción, provocó que el conductor perdiera el control, se saliera de la calzada e impactara contra el árbol en la mediana.
El conductor, identificado como Marco Tulio Sauceda, se recupera de las lesiones sufridas en el accidente. Se desconoce el estado de salud del otro acompañante identificado como Jean Carlos Viera Montoya.
Por su parte, familiares y amigos se preparan para darle el último adiós a Hernán Martínez. Su sepelio se llevó a cabo este lunes a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía, en Cortés, al norte de Honduras.