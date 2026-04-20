FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

En lo que va del año, suman 240 siniestros atendidos, con más de 2,365 hectáreas afectadas y el despliegue de más de 3,800 militares

  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) participaron durante el fin de semana en el combate y control de al menos nueve incendios forestales registrados en diferentes regiones del país, informaron autoridades.

     Foto: FF. AA.
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    En lo que va del año, suman 240 siniestros atendidos, con más de 2,365 hectáreas afectadas y el despliegue de más de 3,800 militares

     Foto: FF. AA.
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    A las labores también se sumaron personal de otras instituciones como cuerpo de Bomberos, Copeco, entre otros.

     Fotos: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Las labores fueron ejecutadas por el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, junto a los batallones de protección ambiental y personal del Ejército.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    También la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval se desplegaron en zonas afectadas de los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Entre los sectores donde se reportaron los siniestros figuran Jacamayan y La Montañita Duyure, en Choluteca; Las Tablas, Reitoca.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Santa Lucía, La Montañita y el Ecoparque Las Mesas, en Francisco Morazán; así como San Lucas y Jacaleapa, en El Paraíso.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Para controlar las llamas, se utilizaron helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña equipados con dispositivos tipo “bambi bucket”, con los que se realizaron descargas de agua en las áreas de mayor intensidad del fuego.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han intervenido en el combate de 240 incendios forestales y de zacateras a nivel nacional.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Estos incendios han dejado como saldo más de 2,365 hectáreas afectadas.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Las operaciones han requerido el despliegue de más de 3,800 efectivos militares en distintas zonas del país, como parte de las acciones para mitigar los daños ambientales provocados por estos siniestros.

     Foto: EFE
  • FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

    Helicópteros de la FAH apoyan combate de incendios en varias zona.

     Foto: EFE
  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:50
Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más