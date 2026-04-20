FF AA combaten nueve incendios forestales durante el fin de semana

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) participaron durante el fin de semana en el combate y control de al menos nueve incendios forestales registrados en diferentes regiones del país, informaron autoridades.
En lo que va del año, suman 240 siniestros atendidos, con más de 2,365 hectáreas afectadas y el despliegue de más de 3,800 militares
A las labores también se sumaron personal de otras instituciones como cuerpo de Bomberos, Copeco, entre otros.
Las labores fueron ejecutadas por el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, junto a los batallones de protección ambiental y personal del Ejército.
También la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval se desplegaron en zonas afectadas de los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso.
Entre los sectores donde se reportaron los siniestros figuran Jacamayan y La Montañita Duyure, en Choluteca; Las Tablas, Reitoca.
Santa Lucía, La Montañita y el Ecoparque Las Mesas, en Francisco Morazán; así como San Lucas y Jacaleapa, en El Paraíso.
Para controlar las llamas, se utilizaron helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña equipados con dispositivos tipo “bambi bucket”, con los que se realizaron descargas de agua en las áreas de mayor intensidad del fuego.
De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han intervenido en el combate de 240 incendios forestales y de zacateras a nivel nacional.
Estos incendios han dejado como saldo más de 2,365 hectáreas afectadas.
Las operaciones han requerido el despliegue de más de 3,800 efectivos militares en distintas zonas del país, como parte de las acciones para mitigar los daños ambientales provocados por estos siniestros.
Helicópteros de la FAH apoyan combate de incendios en varias zona.
Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.