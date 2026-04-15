Baja cinco lempiras el cartón de huevos y sube de precio la tortilla en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos productos de la canasta básica en la capital hondureña muestran variaciones en los precios la presente semana, con una rebaja en el precio del cartón de huevos, mientras que otros productos como las tortillas registran incrementos que impactan en el bolsillo de los consumidores. En el Mercado Zonal Belén de Comayagüela, considerado uno de los principales centros de abasto de la ciudad, comerciantes reportan variaciones en los precios de algunos productos. “El huevo tuvo una baja de cinco lempiras. El grande y el extragrande se mantienen en 110, mientras el mediano y el pequeño bajaron cuatro lempiras. Esto ha permitido un leve alivio para las familias que dependen de este producto básico en su dieta diaria”, explicó Edwin Molina, presidente del mercado Zonal Belén El comportamiento a la baja del huevo se comenzó a reflejar desde la semana anterior, cuando el cartón grande pasó de venderse entre 95 y 100 lempiras a estabilizarse en rangos de 90 a 95 lempiras, tanto para pulperías como para el consumidor final. “Anteriormente, el cartón grande estaba en 95 y 100 lempiras; ahora se encuentra hasta en 90 en algunos casos. El mediano se mantiene entre 80 y 85, y el pequeño, que estaba en 70 y 75 lempiras, bajó alrededor de cuatro lempiras”, detalló Molina. Sin embargo, no todos los productos han seguido esa tendencia. La carne registra incrementos sostenidos: “La carne ha tenido un incremento de 10 lempiras en lo que va de la semana y también en las últimas tres semanas. Este comportamiento viene presionando el costo de varios platillos populares que dependen de este insumo”, indicó el dirigente.

El alza en la carne responde, según los comerciantes, a la exportación de ganado hacia mercados internacionales, lo que reduce la oferta local y presiona los precios al alza en los principales puntos de venta. “Esto se debe a la salida de carne hacia Guatemala y México, donde están comprando incluso los vientres, que son las vacas. y para la próxima semana se anuncia un incremento de 10 lempiras, aunque todavía no se vende en 110 o 105, sino entre 90 y 95 lempiras”, agregó. En cambio, los productos lácteos se han mantenido relativamente estables durante la semana, aunque no se descartan ajustes en los próximos días debido a variaciones en el precio de la leche en origen. “Los lácteos se mantienen: el queso semiseco anda en 90 lempiras, la crema entre 36 y 40, y la que se usa para baleadas en 24 lempiras. El quesillo está en 56 lempiras, sin mayores cambios hasta ahora”, aseguró Molina. No obstante, el panorama podría cambiar en el corto plazo, especialmente si se consolidan incrementos en el precio de la leche en los corrales, lo que impactaría directamente en los derivados. “En los corrales la leche subió 2 lempiras, y ese impacto podría trasladarse el lunes. Existe la posibilidad de que el queso suba unos 5 lempiras, pero aún no está confirmado y dependerá del comportamiento del mercado”, señaló. Uno de los incrementos que ya es una realidad para los consumidores es el de la tortilla, un alimento esencial en la dieta hondureña y de consumo diario en los hogares.