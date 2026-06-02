Consulta externa suspendida; los médicos seguirán en asambleas informativas

Tegucigalpa, Honduras.- La consulta externa en los hospitales y centros de salud a nivel nacional se mantendrá este miércoles 3 de junio a medio vapor, debido a las asambleas informativas que continúan por parte del gremio médico. Representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) informaron que las acciones de protesta para exigir el cese a los despidos de sus compañeros y los pagos atrasados continuarán mientras las autoridades sanitarias no cumplan con los acuerdos a los que llegaron hace más de un mes. "Desde el 29 de abril que se suspendieron las mesas técnicas, no hemos vuelto a tener comunicación y ha habido una falta de cumplimiento de lo que se acordó por las autoridades de la Secretaría de Salud", dijo Héctor Carranza, representante del gremio.

La suspensión de la consulta externa se extendió este martes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pues los galenos se unieron a la lucha de sus compañeros. "Continúan las asambleas, continúan completamente suspendidas las consultas externas y las cirugías electivas", dijo el médico quien labora en el IHSS.

Son cientos de pacientes que están llegando a los establecimientos de salud y no son atendidos, debido a las protestas que retomaron los médicos desde el pasado lunes 1 de junio. A través de un comunicado, el gremio informó a las bases que este miércoles seguirán las asambleas para exigir el cese inmediato de despidos y el reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos.