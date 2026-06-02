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Salud urge eliminar criaderos del zancudo ante más de 3,700 casos de dengue

Del total de contagios, hay 3,646 que corresponden a casos sin signos de alarma y 64 son dengue grave; los más afectados son los menores de 15 años

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 14:22
Salud urge eliminar criaderos del zancudo ante más de 3,700 casos de dengue

Las autoridades aconsejan eliminar las llantas y otros objetos que almacenan agua que se convierten en criaderos de zancudo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con las primeras lluvias que se registran en el territorio, los casos sospechosos de dengue muestran un repunte, por lo que las autoridades llaman a la población a reforzar las medidas de prevención.

De acuerdo a los datos presentados por las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud, en lo que va del 2026 el país acumula un total de 3,710 casos sospechosos de dengue.

De esos, 3,646 corresponden a casos sin signos de alarma y 64 han sido clasificados como dengue grave, informó este martes el jefe de la unidad, Homer Mejía.

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El epidemiólogo detalló que la mayoría de los casos se registran en las regiones sanitarias del Distrito Central, Choluteca, Yoro, Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Cortés.

Actualmente, en el territorio circulan dos serotipos del virus, el Denv-1 y el Denv-3; en zonas como Gracias a Dios, el vector que más presencia tiene es el serotipo 1, mientras que en las regiones de Atlántida y Choluteca se registra mayor actividad del serotipo 3, explicó Mejía.

"Los dos serotipos que están asociados a la gravedad de casos son el 2 y el 3, pero actualmente en el país solo tenemos el 1 y el 3; por lo tanto, las personas que tengan las manifestaciones clínicas de fiebre, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor de cabeza, inmediatamente deben acudir al centro de salud para ser atendidas", dijo.

Recordó que, sumado a esos síntomas, si las personas presentan vómito, dolor abdominal y la ausencia total o extremadamente baja de orina, son señales de peligro, por lo que se debe buscar atención médica.

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Con las lluvias, la proliferación del zancudo transmisor es mayor, lo que genera un riesgo de que se registren más casos en el territorio, por lo que las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar criaderos de zancudos dentro y fuera de las viviendas.

Mejía lamentó que los menores de 15 años continúan siendo el grupo más afectado por esta enfermedad, por lo que pidió a los padres de familia proteger a sus hijos.

"Ya se avecina el invierno, por lo que tenemos que estar preparados en las viviendas; y nosotros estamos visitando las casas para eliminar las larvas y evitar que éstas se conviertan en el zancudo transmisor", enfatizó Mejía.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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