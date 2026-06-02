Salud urge eliminar criaderos del zancudo ante más de 3,700 casos de dengue

Tegucigalpa, Honduras.- Con las primeras lluvias que se registran en el territorio, los casos sospechosos de dengue muestran un repunte, por lo que las autoridades llaman a la población a reforzar las medidas de prevención. De acuerdo a los datos presentados por las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud, en lo que va del 2026 el país acumula un total de 3,710 casos sospechosos de dengue. De esos, 3,646 corresponden a casos sin signos de alarma y 64 han sido clasificados como dengue grave, informó este martes el jefe de la unidad, Homer Mejía.

El epidemiólogo detalló que la mayoría de los casos se registran en las regiones sanitarias del Distrito Central, Choluteca, Yoro, Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Cortés. Actualmente, en el territorio circulan dos serotipos del virus, el Denv-1 y el Denv-3; en zonas como Gracias a Dios, el vector que más presencia tiene es el serotipo 1, mientras que en las regiones de Atlántida y Choluteca se registra mayor actividad del serotipo 3, explicó Mejía. "Los dos serotipos que están asociados a la gravedad de casos son el 2 y el 3, pero actualmente en el país solo tenemos el 1 y el 3; por lo tanto, las personas que tengan las manifestaciones clínicas de fiebre, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor de cabeza, inmediatamente deben acudir al centro de salud para ser atendidas", dijo. Recordó que, sumado a esos síntomas, si las personas presentan vómito, dolor abdominal y la ausencia total o extremadamente baja de orina, son señales de peligro, por lo que se debe buscar atención médica.