Gobierno y magisterio acuerdan instalar mesa de diálogo y llaman a volver a clases

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis que durante los últimos días mantuvo en incertidumbre a miles de estudiantes hondureños parece haber encontrado una pausa. Este martes, representantes del gobierno y dirigentes magisteriales anunciaron una serie de acuerdos que permiten reanudar las actividades académicas en todo el país. El entendimiento fue alcanzado tras una jornada de conversaciones entre ambas partes, que coincidieron en la necesidad de restablecer el diálogo y buscar soluciones a las demandas planteadas por el sector docente. Como resultado de las negociaciones, los líderes magisteriales y representantes del gobierno acordaron conformar una mesa de diálogo e hicieron un llamado a los maestros para retornar a las aulas y, al mismo tiempo, convocaron a niños, jóvenes y padres de familia a reincorporarse a las actividades educativas a partir de este miércoles.

La decisión llega después de dos días marcados por asambleas informativas y suspensión de clases en distintos centros educativos del país, situación que generó preocupación entre padres y alumnos por el desarrollo del calendario escolar.

El acuerdo también representa un intento por recuperar la estabilidad en el sistema educativo, luego de semanas de reclamos relacionados con temas salariales y administrativos.



Mesa de trabajo

Uno de los principales compromisos alcanzados es la conformación de una mesa de trabajo permanente entre el Poder Ejecutivo y las autoridades reconocidas del magisterio. Este espacio tendrá como objetivo analizar las solicitudes del gremio y dar seguimiento a los puntos pendientes, especialmente aquellos relacionados con aspectos económicos y presupuestarios. Según lo acordado, ambas partes volverán a reunirse el próximo viernes 5 de junio para revisar propuestas vinculadas al reajuste salarial y otros planteamientos presentados por los docentes.

"El día viernes nos vamos a sentar a la mesa de dialogo con la presencia presidente (Nasry Asfura) para volcar ese entendimiento entre las partes, para poderle dar a los niños nuevamente el pan del saber", señaló el secretario privado de la presidencia, Luis Alonso Castro. La instalación de este mecanismo de diálogo busca evitar que las diferencias vuelvan a escalar hasta afectar el normal desarrollo de las clases en los centros educativos del país. Representantes magisteriales expresaron confianza en que las conversaciones permitan construir acuerdos duraderos y resolver las inquietudes que aún permanecen sobre la mesa.

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