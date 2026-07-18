Guardia de seguridad muere al ser embestido por un carro en la primera calle de San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un guardia de seguridad perdió la vida la mañana de este sábado -18 de julio-, luego de que un carro colisionara de manera frontal contra la motocicleta en la que él se transportaba hacia su centro de trabajo.

El accidente con desenlace fatal ocurrió en la primera calle de San Pedro Sula, a la altura del barrio Concepción, vía que comunica con la avenida Junior de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Se trata de Víctor Manuel Pineda Trejo, de 69 años de edad, residente en San Pedro Sula. El celador estaba a unos minutos de llegar a la tienda en la que laboraba como guardia de seguridad interno, cuando impactó violentamente contra una camioneta color gris, marca Ford Escape, con placas HAD 3410.