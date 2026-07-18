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Guardia de seguridad muere al ser embestido por un carro en la primera calle de San Pedro Sula

La investigación policial determinará quién de los participantes realizó alguna maniobra imprudente que derivó en el accidente

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 12:16
Guardia de seguridad muere al ser embestido por un carro en la primera calle de San Pedro Sula

Ambos vehículos quedaron con daños notables. Agentes de la DNVT llegaron para levantar el parte del accidente.

 Foto: Cortesía redes

Cortés, Honduras.- Un guardia de seguridad perdió la vida la mañana de este sábado -18 de julio-, luego de que un carro colisionara de manera frontal contra la motocicleta en la que él se transportaba hacia su centro de trabajo.

El accidente con desenlace fatal ocurrió en la primera calle de San Pedro Sula, a la altura del barrio Concepción, vía que comunica con la avenida Junior de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Se trata de Víctor Manuel Pineda Trejo, de 69 años de edad, residente en San Pedro Sula. El celador estaba a unos minutos de llegar a la tienda en la que laboraba como guardia de seguridad interno, cuando impactó violentamente contra una camioneta color gris, marca Ford Escape, con placas HAD 3410.

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Don Víctor Pineda salió despedido de la motocicleta que manejaba e impactó posteriormente en el pavimente tras el fuerte encontronazo, falleciendo casi en el acto.

Ya había muerto

Las personas que estaban cerca llamaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911, para que una ambulancia lo pudiera auxiliar; cuando los paramédicos de esa institución llegaron al sitio del percance él ya había muerto.

Los pariente de don Víctor Manuel se hicieron presentes en el lugar, ya que aparentemente viven cerca del lugar del accidente, lamentando lo sucedido.

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El paradero del motorista del carro gris, se desconoció. No se supo si huyó del lugar o permanecía cerca hasta esperar a la Policía Nacional.

Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), llegaron para hacer el procesamiento del accidente vial y determinar quién de los dos participantes tuvo la culpabilidad.

La DNVT reporta que hasta la fecha, durante el año 2026, se ha registrado la muerte de 1,111 personas, a causa de accidentes viales en todo el país; contabilizando un aumento con relación a 2025.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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