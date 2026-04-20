Motociclistas salen volando luego que vehículo invadió su carril en salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito registrado la noche del viernes 17 de abril en la salida al sur, a la altura de El Manantial, dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas luego de ser impactadas por un pick-up mientras se conducían en motocicleta.

El terrible accidente, provocado por la imprudencia del conductor del pick-up, quedó captado en video.

De acuerdo con las imágenes, la pareja de motociclistas circulaban en su carril cuando un vehículo tipo pick-up doble cabina invadió imprudentemente la vía contraria, provocando un choque frontal y brutal que hasta "los hizo salir volando".