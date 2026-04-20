Motociclistas salen volando luego que vehículo invadió su carril en salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito registrado la noche del viernes 17 de abril en la salida al sur, a la altura de El Manantial, dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas luego de ser impactadas por un pick-up mientras se conducían en motocicleta.
El terrible accidente, provocado por la imprudencia del conductor del pick-up, quedó captado en video.
De acuerdo con las imágenes, la pareja de motociclistas circulaban en su carril cuando un vehículo tipo pick-up doble cabina invadió imprudentemente la vía contraria, provocando un choque frontal y brutal que hasta "los hizo salir volando".
El incidente quedó captado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911. En las imágenes se observa cómo un camión pesado, seguido de un camioncito y posteriormente un pick-up, realizan maniobras indebidas al invadir el carril opuesto en la carretera al sur.
En el video se aprecia que el último automotor, el pick-up doble cabina, durante el rebase, queda completamente en el carril contrario, quitándole totalmente el derecho de paso a la motocicleta. Producto del impacto, ambos ocupantes de la moto salieron expulsados por los aires, sufriendo lesiones de gravedad al golpear contra el pavimento y la acera.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.