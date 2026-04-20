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Motociclistas salen volando luego que vehículo invadió su carril en salida al sur

En el video se observa cómo un camión pesado, seguido de un camioncito y el pick-up, realizan maniobras indebidas al invadir el carril opuesto en la carretera

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 12:18

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito registrado la noche del viernes 17 de abril en la salida al sur, a la altura de El Manantial, dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas luego de ser impactadas por un pick-up mientras se conducían en motocicleta.

El terrible accidente, provocado por la imprudencia del conductor del pick-up, quedó captado en video.

De acuerdo con las imágenes, la pareja de motociclistas circulaban en su carril cuando un vehículo tipo pick-up doble cabina invadió imprudentemente la vía contraria, provocando un choque frontal y brutal que hasta "los hizo salir volando".

Pareja sobrevivió tras quedar bajo las llantas de pick-up en colonia Modelo

El incidente quedó captado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911. En las imágenes se observa cómo un camión pesado, seguido de un camioncito y posteriormente un pick-up, realizan maniobras indebidas al invadir el carril opuesto en la carretera al sur.

En el video se aprecia que el último automotor, el pick-up doble cabina, durante el rebase, queda completamente en el carril contrario, quitándole totalmente el derecho de paso a la motocicleta. Producto del impacto, ambos ocupantes de la moto salieron expulsados por los aires, sufriendo lesiones de gravedad al golpear contra el pavimento y la acera.

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Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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