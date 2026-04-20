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"No habían consumido alcohol": Tránsito revela datos del accidente que provocó muerte de tiktoker

Las autoridades determinaron que la causa de "este accidente fue un descuido por manejar a exceso de velocidad", ya que el conductor perdió el control del vehículo

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 11:26
No habían consumido alcohol: Tránsito revela datos del accidente que provocó muerte de tiktoker

El jefe del SIAT, Darwin Hernández, amplió que "este accidente fue un descuido por manejar a exceso de velocidad".

Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras intenta recuperarse de sus fuertes lesiones, tras el accidente que provocó la muerte del tiktoker Hernán Martínez, el conductor del vehículo en el que viajaban enfrenta un requerimiento fiscal por delitos de conducción temeraria y homicidio imprudente.

Se trata de Marco Tulio Sauceda, el joven que iba al volante del vehículo que el pasado miércoles 15 de abril impactó contra un árbol en el anillo periférico y que hoy enfrenta una difícil situación.

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De acuerdo con las autoridades, a Marco Tulio Sauceda se le practicaron las pruebas correspondientes luego del hecho y se confirmó que el joven no había consumido alcohol. “Andaban sobrios los tres ocupantes, no habían consumido alcohol”, precisó Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

"Él iba a una velocidad considerada como imprudente en una zona que no debe moverse a 60 kilómetros por hora, como es el anillo periférico, iba moviéndose a 100 k/h, tuvo un pequeño descuido-distracción, celular u otro, eso provocó que perdiera el control, se saliera de la calzada, e impactó contra el árbol en la mediana”, explicó.

El funcionario amplió que "este accidente fue un descuido por manejar a exceso de velocidad".

El caso continúa en proceso judicial, aunque el joven aún lucha por recuperarse. Hasta el momento no hay una fecha definida para una audiencia.

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Por otro lado, familiares y amigos darán el último adiós a Hernán Martínez, la víctima fatal del accidente, este lunes a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía, donde se realizará su sepelio.

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