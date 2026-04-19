"Le gané la guerra al diablo, no se quedó con el alma de mi hijo": Madre de Hernán Martínez

A pesar del gran dolor por la muerte del creador de contenido Hernán Martínez, su madre, Jessenia Leiva, compartió un testimonio lleno de fortaleza. Aseguró que su hijo descansa en los brazos de Dios, tras una batalla espiritual por su alma. A continuación los detalles de su mensaje.
Con una entereza admirable, Leiva relató cómo se acercó al lecho de Hernán para pedirle que reconociera a Jesús como su único salvador. "Llegué ahí a la cama y le hice el llamado".
Para ella, ese instante marcó la diferencia eterna, dándole la tranquilidad de que el alma del joven no se perdió. "Le gané la guerra al diablo porque no se quedó con el alma de mi hijo", expresó Jessenia con firmeza.
Según sus palabras, el joven luchó como un "guerrero" y escuchó el llamado de fe que ella le hizo al oído, permitiéndole ahora tener la plena seguridad de que él descansa en un lugar mejor, bajo el amparo del Creador.
Sobre el fatídico percance ocurrido el pasado 16 de abril cerca de la Residencial Honduras, la madre aclaró que Hernán no iba al volante de su vehículo, sino que viajaba como copiloto y que, según los informes recibidos, no había consumo de alcohol de por medio. "Desconozco quiénes eran las personas que lo acompañaban", agregó.
La progenitora describió a Martínez como un hombre excepcionalmente especial, trabajador y profundamente respetuoso.
Recordó con nostalgia que, a pesar de sus compromisos laborales, cada domingo sin falta él viajaba para compartir el almuerzo con ella. "Él me cuidaba como a una niña", relató.
Hernán Martínez, nacido en 1999, era mucho más que una figura en redes sociales. Aunque era conocido por miles como el "Carnicero y Tiktoker", su madre destacó sus inicios emprendedores en negocios de comida y su alegría natural.
Su carisma lo llevó a crear personajes virales como "Doña Mecha", logrando conectar con el humor popular de los hondureños.
La solidaridad de los seguidores ha sido un bálsamo para la familia en estos momentos de incertidumbre. Leiva agradeció las oraciones y la empatía de miles de personas que, sin conocerlo personalmente, se volcaron en apoyo desde que se supo de su hospitalización. Ese cariño, asegura, lo llevará siempre guardado en su corazón de madre.
El sector de Cofradía, donde Hernán se crió y formó sus primeras amistades, se prepara para darle el último adiós. Su casa de la infancia fue elegida para el velatorio, el lugar que lo vio crecer antes de que su talento lo llevara a la capital, donde finalmente ocurrió el accidente que detuvo su ascenso.
A sus 26 años, Martínez había logrado consolidar una comunidad de más de 65 mil seguidores en TikTok. Sin embargo, para su familia, su legado más grande fue su sobreprotección hacia los niños y su capacidad de provocar risas constantes con sus ocurrencias.
La madre del joven aprovechó para pedir a quienes lo conocieron que lo recuerden así: alegre, trabajador y lleno de fe. A pesar del inmenso dolor que le provoca su partida, ella se aferra a la idea de que esto no es un adiós definitivo, sino un "hasta pronto" en el que su hijo simplemente se le adelantó en el camino.
Los restos del creador de contenido serán sepultados este lunes a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía.