En Cofradía, Cortés, será velado y enterrado Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.-La muerte del creador de contenido Hernán Martínez ha causado conmoción en la comunidad de Cortés, de donde el tiktoker era originario.
Su familia confirmó que las honras fúnebres se llevarán a cabo en casa de su madre, Jessenia Leiva, la mañana de este domingo 19 de abril.
"Invitamos a amigos y familiares al servicio conmemorativo para honrar su partida, el día 19 de abril a las 8:00 am, en la casa de se madre, ubicada en Cofradía, Cortés, colonia San Manuel, media cuadra abajo de la Segunda Iglesia Evangélica Reformada", detalla la comunicado.
El sepelio de Hernán se llevará a cabo el día lunes 20 de abril, a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía.
Accidente
Hernán falleció la tarde de este sábado 18 de abril tras luchar varios días contra una herida cerebral causada tras un fatal accidente en la capital hondureña.
El grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el tiktoker fue provocado por el exceso de velocidad, según confirmaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones preliminares determinaron que no hubo participación de otros vehículos en el hecho, descartando así la posibilidad de una colisión provocada por terceros.
El reporte fue proporcionado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quien explicó que el conductor perdió el control del automotor.
Según detalló el funcionario, una de las posibles causas del incidente habría sido una distracción al volante, presuntamente relacionada con el uso del teléfono móvil mientras se conducía.