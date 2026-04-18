En Cofradía, Cortés, será velado y enterrado Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.-La muerte del creador de contenido Hernán Martínez ha causado conmoción en la comunidad de Cortés, de donde el tiktoker era originario. Su familia confirmó que las honras fúnebres se llevarán a cabo en casa de su madre, Jessenia Leiva, la mañana de este domingo 19 de abril.

"Invitamos a amigos y familiares al servicio conmemorativo para honrar su partida, el día 19 de abril a las 8:00 am, en la casa de se madre, ubicada en Cofradía, Cortés, colonia San Manuel, media cuadra abajo de la Segunda Iglesia Evangélica Reformada", detalla la comunicado. El sepelio de Hernán se llevará a cabo el día lunes 20 de abril, a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía.

Accidente

Hernán falleció la tarde de este sábado 18 de abril tras luchar varios días contra una herida cerebral causada tras un fatal accidente en la capital hondureña. El grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el tiktoker fue provocado por el exceso de velocidad, según confirmaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).