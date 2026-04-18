  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

"Chelito, te recordaremos siempre": Carolina Lanza se despide de Hernán Martínez

La presentadora hondureña reconoció el cariño que le tenía al creador de contenido y recordó algunos de los momentos que vivieron juntos

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 17:38
Chelito, te recordaremos siempre: Carolina Lanza se despide de Hernán Martínez

Carolina Lanza usó sus redes sociales para despedirse de Hernán Martínez.

 Foto: Cortesía Instagram

Tegucigalpa, Honduras.-La tarde de este sábado 18 de abril se confirmó el fallecimiento del creador de contenido Hernán Martínez tras luchar varios días por sobrevivir a una terrible lesión cerebral tras un fatal accidente.

Ante la confirmación de sus familiares de su pronta muerte, varios hondureños, entre ellos la reconocida presentadora de televisión Carolina Lanza, reaccionaron.

"No me digas adiós", tiktoker Hernán Martínez es recordado por su tía

“Chelito, @hernanmartinezhn te recordaremos siempre como ese muchacho alegre, trabajador y lleno de luz", comenzó la publicación de la presentadora, en la que incluyó varias fotografías juntos.

"Dejaste huellas bonitas en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hoy duele tu partida, pero nos queda el consuelo de que algún día nos volveremos a encontrar en el cielo", siguió su sentido mensaje.

"Mi más sincera solidaridad y fortaleza para toda tu familia y la gran familia de @meathousehonduras en este momento tan difícil", finalizó.

¿Qué le pasó a Hernán Martínez?

Hernán falleció la tarde de este sábado 18 de abril tras luchar varios días contra una herida cerebral causada tras un fatal accidente en la capital hondureña.

El grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el tiktoker fue provocado por el exceso de velocidad, según confirmaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones preliminares determinaron que no hubo participación de otros vehículos en el hecho, descartando así la posibilidad de una colisión provocada por terceros.

El reporte fue proporcionado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quien explicó que el conductor perdió el control del automotor.

Según detalló el funcionario, una de las posibles causas del incidente habría sido una distracción al volante, presuntamente relacionada con el uso del teléfono móvil mientras se conducía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias