"Chelito, te recordaremos siempre": Carolina Lanza se despide de Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.-La tarde de este sábado 18 de abril se confirmó el fallecimiento del creador de contenido Hernán Martínez tras luchar varios días por sobrevivir a una terrible lesión cerebral tras un fatal accidente. Ante la confirmación de sus familiares de su pronta muerte, varios hondureños, entre ellos la reconocida presentadora de televisión Carolina Lanza, reaccionaron.

“Chelito, @hernanmartinezhn te recordaremos siempre como ese muchacho alegre, trabajador y lleno de luz", comenzó la publicación de la presentadora, en la que incluyó varias fotografías juntos.

"Dejaste huellas bonitas en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hoy duele tu partida, pero nos queda el consuelo de que algún día nos volveremos a encontrar en el cielo", siguió su sentido mensaje. "Mi más sincera solidaridad y fortaleza para toda tu familia y la gran familia de @meathousehonduras en este momento tan difícil", finalizó.



¿Qué le pasó a Hernán Martínez?