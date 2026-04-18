"Chelito, te recordaremos siempre": Carolina Lanza se despide de Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.-La tarde de este sábado 18 de abril se confirmó el fallecimiento del creador de contenido Hernán Martínez tras luchar varios días por sobrevivir a una terrible lesión cerebral tras un fatal accidente.
Ante la confirmación de sus familiares de su pronta muerte, varios hondureños, entre ellos la reconocida presentadora de televisión Carolina Lanza, reaccionaron.
“Chelito, @hernanmartinezhn te recordaremos siempre como ese muchacho alegre, trabajador y lleno de luz", comenzó la publicación de la presentadora, en la que incluyó varias fotografías juntos.
"Dejaste huellas bonitas en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hoy duele tu partida, pero nos queda el consuelo de que algún día nos volveremos a encontrar en el cielo", siguió su sentido mensaje.
"Mi más sincera solidaridad y fortaleza para toda tu familia y la gran familia de @meathousehonduras en este momento tan difícil", finalizó.
¿Qué le pasó a Hernán Martínez?
Hernán falleció la tarde de este sábado 18 de abril tras luchar varios días contra una herida cerebral causada tras un fatal accidente en la capital hondureña.
El grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el tiktoker fue provocado por el exceso de velocidad, según confirmaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones preliminares determinaron que no hubo participación de otros vehículos en el hecho, descartando así la posibilidad de una colisión provocada por terceros.
El reporte fue proporcionado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quien explicó que el conductor perdió el control del automotor.
Según detalló el funcionario, una de las posibles causas del incidente habría sido una distracción al volante, presuntamente relacionada con el uso del teléfono móvil mientras se conducía.