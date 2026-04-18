"No me digas adiós", tiktoker Hernán Martínez es recordado por su tía

Tegucigalpa, Honduras.- Con el tema “No me digas adiós”, del cantante Samuel Hernández como fondo, Christa Martínez compartió una historia en redes sociales dedicada a su sobrino, el tiktoker Hernán Martínez, poco después de confirmarse su fallecimiento.

El joven creador de contenido murió este sábado, tras varios días en estado crítico luego de sufrir un fuerte accidente la noche del miércoles en el anillo periférico de Tegucigalpa. El impacto le provocó severos daños en la cabeza, dejándolo en coma. Versiones sobre una posible muerte cerebral circularon en redes, aunque no han sido confirmadas oficialmente.

El mensaje de despedida, difundido desde la cuenta vinculada a Meat House, fue publicado la tarde de este sábado, cuando familiares y allegados perdieron la esperanza de una recuperación.