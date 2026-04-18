"Se me fue mi amor bonito": madre de tiktoker Hernán Martínez le dedica emotivo mensaje

​​​​Tegucigalpa, Honduras.– Con un mensaje cargado de amor y dolor, Jessenia Leiva, madre del tiktoker hondureño Hernán Martínez, despidió en redes sociales a su hijo, quien murió tras un fatal accidente ocurrido en el anillo periférico el miércoles reciente de la capital.

“Se me fue mi amor bonito”, escribió la madre junto a una imagen en la que el joven aparece sonriente, publicación en la que también agradeció las múltiples muestras de cariño y solidaridad recibidas en medio de la tragedia.