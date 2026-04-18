"Se me fue mi amor bonito": madre de tiktoker Hernán Martínez le dedica emotivo mensaje

Tegucigalpa, Honduras.– Con un mensaje cargado de amor y dolor, Jessenia Leiva, madre del tiktoker hondureño Hernán Martínez, despidió en redes sociales a su hijo, quien murió tras un fatal accidente ocurrido en el anillo periférico el miércoles reciente de la capital.
“Se me fue mi amor bonito”, escribió la madre junto a una imagen en la que el joven aparece sonriente, publicación en la que también agradeció las múltiples muestras de cariño y solidaridad recibidas en medio de la tragedia.
Leiva expresó que, pese a los esfuerzos y las oraciones elevadas por su recuperación, su hijo no logró superar las graves lesiones sufridas. “Dios necesitaba a mi ángel”, agregó en su mensaje, reflejando el profundo impacto de la pérdida.
Familiares habían solicitado apoyo espiritual en las horas previas, al informar que el estado de salud del creador de contenido era delicado tras el accidente que conmocionó a sus seguidores.
La noticia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han lamentado el fallecimiento del joven y han enviado mensajes de condolencias a su familia.