Suspendido aumento a tarifa de taxis, tras advertencia del IHTT

Tegucigalpa, Honduras.- El gremio de taxis confirmó que queda suspendido el incremento de cinco lempiras a la tarifa que tenían previsto subir este lunes, luego de las advertencias emitidas por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
La decisión se produce en medio de un proceso de diálogo entre las autoridades y representantes del sector, quienes buscan llegar a un acuerdo ante el impacto del alza en los precios de los combustibles a consecuencia del conflicto en el estrecho de Hormuz.
No obstante, los taxistas advirtieron que la suspensión del aumento no significa el fin de las acciones, ya que, de no obtener respuestas concretas por parte del Gobierno, podrían convocar a un paro nacional en los próximos días, luego de que los combustibles suman 16 aumentos consecutivos.
Por su parte, el comisionado presidente del IHTT, Emilio Josué Maldonado, confirmó que hasta el momento no existe consenso para autorizar un incremento en la tarifa del servicio de taxi.
“Venimos de una mesa de trabajo con el sector taxi y todavía no hay acuerdo para un aumento al pasaje”, expresó el funcionario, al tiempo que aseguró que las negociaciones continúan activas.
Maldonado señaló además que, de considerarse necesario un reajuste temporal, este será anunciado de manera oficial una vez concluyan las reuniones en curso.
El IHTT mantiene comunicación constante con el gremio y ha solicitado paciencia mientras avanzan los encuentros programados, incluyendo una nueva jornada de diálogo prevista para este miércoles 22 de abril.