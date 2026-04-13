Aumentan las tarifas del pasaje en municipios aledaños a Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Desde este lunes 13 de abril, el incremento en el precio de los combustibles comenzó a impactar el bolsillo de miles de capitalinos tras un aumento del 15% en el costo de los pasajes en rutas interurbanas aprobado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Solo en el Distrito Central, el ajuste afecta directamente a más de 12 rutas que ingresan y salen constantemente de Tegucigalpa, y son utilizadas a diario por miles de usuarios.
Según comunicados oficiales, los ajustes varían según la distancia: en trayectos cortos, el aumento ronda entre tres y cuatro lempiras, mientras que los recorridos más largos oscilan entre cinco y seis lempiras.
Uno de los incrementos más notorios se registra en la ruta de Lepaterique hacia la capital, cuyos listados apuntan que el pasaje subió de 40 a 52 lempiras, lo que representa un aumento cercano al 30% en el trayecto de aproximadamente una hora y media.
En la ruta hacia el municipio de Santa Lucía, al noreste de la capital, el costo del transporte subió de 19 a 25 lempiras, lo que representa un incremento de seis lempiras ya aplicado a los pasajeros.
En los sectores de Valle de Ángeles, Cantarranas y Villa de San Francisco, el panorama es similar, ya que la tarifa supera los 32 lempiras.
En zonas periféricas de la capital, como San Buenaventura, Ojojona y Zambrano, las nuevas tarifas aumentaron hasta en siete lempiras, al pasar de 20 a 26 y 27 lempiras, dependiendo del sector.
Impacto
Ante las repentinas alzas, el rubro magisterial expresó su preocupación, señalando que, aunque comprenden la situación de los transportistas, los ingresos de la población no han tenido un incremento proporcional que les permita absorber los nuevos costos.
“Ya nos estábamos mentalizando para estas alzas; es cierto que nos ponemos en el lugar del dueño del transporte, pero también de nuestra economía; los pasajes están incrementando, pero nuestros ingresos mensuales no”, expresó Dalila López, maestra que desde hace 15 años viaja desde Santa Lucía a la capital.
La docente explicó a este rotativo que, incluso si las autoridades de transporte aseguran que el incremento de las tarifas será bajo una medida temporal, los usuarios que utilizan a diario las rutas interurbanas perfilan un panorama distinto.
"Lo mismo pasó hace años: el pasaje subió de 16 a 19, y ahora de 19 a 25; y eso no afecta tanto a los viajeros ocasionales, es a los usuarios permanentes", apuntó la docente.
Medidas
Emilio Maldonado, comisionado del IHTT, explicó que el ajuste responde directamente al incremento en los precios de los combustibles a nivel internacional y al encarecimiento de otros insumos necesarios para la operación del servicio.
No obstante, aseguró que el gobierno decidió mantener el subsidio al transporte urbano, con el objetivo de mitigar el impacto económico en las familias hondureñas, limitando así los incrementos únicamente al transporte interurbano y suburbano.
Maldonado detalló que los ajustes fueron definidos tras un análisis técnico y mesas de trabajo con representantes del sector, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la capacidad de pago de los usuarios.
Asimismo, indicó que la institución se encuentra en proceso de actualización de las tablas tarifas oficiales por corredor, por lo que instó a la población a informarse únicamente a través de los canales autorizados.
Advirtió que los transportistas que apliquen cobros superiores a los establecidos serán sancionados conforme a la ley, mientras que el dirigente del transporte, Jorge Lanza, aseguró que los acuerdos alcanzados son temporales y buscan evitar conflictos en el sector, mientras se trabaja en una estructura tarifaria más estable a largo plazo.