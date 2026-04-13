Aumentan las tarifas del pasaje en municipios aledaños a Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Desde este lunes 13 de abril, el incremento en el precio de los combustibles comenzó a impactar el bolsillo de miles de capitalinos tras un aumento del 15% en el costo de los pasajes en rutas interurbanas aprobado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Solo en el Distrito Central, el ajuste afecta directamente a más de 12 rutas que ingresan y salen constantemente de Tegucigalpa, y son utilizadas a diario por miles de usuarios.

Según comunicados oficiales, los ajustes varían según la distancia: en trayectos cortos, el aumento ronda entre tres y cuatro lempiras, mientras que los recorridos más largos oscilan entre cinco y seis lempiras.

Uno de los incrementos más notorios se registra en la ruta de Lepaterique hacia la capital, cuyos listados apuntan que el pasaje subió de 40 a 52 lempiras, lo que representa un aumento cercano al 30% en el trayecto de aproximadamente una hora y media.

En la ruta hacia el municipio de Santa Lucía, al noreste de la capital, el costo del transporte subió de 19 a 25 lempiras, lo que representa un incremento de seis lempiras ya aplicado a los pasajeros.

En los sectores de Valle de Ángeles, Cantarranas y Villa de San Francisco, el panorama es similar, ya que la tarifa supera los 32 lempiras.

En zonas periféricas de la capital, como San Buenaventura, Ojojona y Zambrano, las nuevas tarifas aumentaron hasta en siete lempiras, al pasar de 20 a 26 y 27 lempiras, dependiendo del sector.