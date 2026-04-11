Nuevo incremento en los precios de los combustibles para este lunes 13 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo incremento en los combustibles impactará en la economía de los hondureños, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) diera a conocer la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir del próximo lunes 13 de abril.
Los derivados del petróleo experimentarán aumentos significativos, siendo el diésel y la gasolina regular los productos más afectados, a pesar del subsidio gubernamental aplicado.
En Tegucigalpa, el incremento más fuerte lo recibirá el diésel, el cual subirá L 7.21, fijando su nuevo precio en L 135.63 por galón.
Por su parte, la gasolina regular presentará un alza de L 4.46, pasando a costar L 122.55.
La gasolina súper sufrirá un incremento de L 2.97, situándose en L 137.04. El queroseno y el GLP Vehicular también registrarán variaciones hacia el alza.
El GLP doméstico mantendrá su precio de L 238.13 en la capital y L 216.99 en San Pedro Sula.
Cabe mencionar que el subsidio parcial, ahora denominado apoyo económico temporal, para la gasolina regular y el diésel se mantiene, de lo contrario, el alza a estos carburantes sería el doble, según la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).
Los refinados del petróleo mantienen una tendencia alcista promovida por factores externos, en específico por el ascenso del valor del barril de crudo a causa del conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos de América contra Irán.