Nuevo incremento en los precios de los combustibles para este lunes 13 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo incremento en los combustibles impactará en la economía de los hondureños, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) diera a conocer la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir del próximo lunes 13 de abril.

Los derivados del petróleo experimentarán aumentos significativos, siendo el diésel y la gasolina regular los productos más afectados, a pesar del subsidio gubernamental aplicado.

En Tegucigalpa, el incremento más fuerte lo recibirá el diésel, el cual subirá L 7.21, fijando su nuevo precio en L 135.63 por galón.