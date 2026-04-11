Gobierno absorbe alza y otorga subsidio de 2 lempiras al transporte público urbano

Tegucigalpa, Honduras.- Los concesionarios del transporte público urbano recibirán un nuevo subsidio de 2 lempiras como un paliativo durante el mes de abril, debido a los constantes incrementos de los combustibles que se han registrado en las últimas semanas.

Según lo informaron los transportistas, esta medida evita que el ajuste impacte directamente en el bolsillo de los usuarios del servicio público, que hasta el momento pagan 13 lempiras por el pasaje en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Dos lempiras ahorita, por mientras. En mayo ya entramos a revisión de tarifas para determinar el valor exacto, porque ahorita la verdad debería estar costando 23 lempiras el mínimo del transporte urbano”, expresó Jorge Lanza, empresario del transporte.

El entrevistado informó que, aunque el incremento ya fue autorizado, este será absorbido por el Estado mediante un subsidio temporal, lo que permite mantener la tarifa actual sin cambios para la población que utiliza el servicio.

“Usted sabe qué difícil fue llegar con eso a la población. Entonces aceptamos, porque es un paliativo, aceptamos esa condición para poder seguir operando mientras se revisan los costos reales del servicio”, añadió Lanza.

De acuerdo con los transportistas, el valor real del pasaje urbano debería rondar los 23 lempiras, cifra que será evaluada durante el mes de mayo por las autoridades competentes.