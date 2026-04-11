Gobierno absorbe alza y otorga subsidio de 2 lempiras al transporte público urbano

Tegucigalpa, Honduras.- Los concesionarios del transporte público urbano recibirán un nuevo subsidio de 2 lempiras como un paliativo durante el mes de abril, debido a los constantes incrementos de los combustibles que se han registrado en las últimas semanas.
Según lo informaron los transportistas, esta medida evita que el ajuste impacte directamente en el bolsillo de los usuarios del servicio público, que hasta el momento pagan 13 lempiras por el pasaje en Tegucigalpa y Comayagüela.
“Dos lempiras ahorita, por mientras. En mayo ya entramos a revisión de tarifas para determinar el valor exacto, porque ahorita la verdad debería estar costando 23 lempiras el mínimo del transporte urbano”, expresó Jorge Lanza, empresario del transporte.
El entrevistado informó que, aunque el incremento ya fue autorizado, este será absorbido por el Estado mediante un subsidio temporal, lo que permite mantener la tarifa actual sin cambios para la población que utiliza el servicio.
“Usted sabe qué difícil fue llegar con eso a la población. Entonces aceptamos, porque es un paliativo, aceptamos esa condición para poder seguir operando mientras se revisan los costos reales del servicio”, añadió Lanza.
De acuerdo con los transportistas, el valor real del pasaje urbano debería rondar los 23 lempiras, cifra que será evaluada durante el mes de mayo por las autoridades competentes.
El subsidio otorgado por el Gobierno asciende a 1,780 lempiras por unidad diaria trabajada, un monto que se calcula en función de los días que cada bus esté en operación.
“Esto no resuelve el problema de fondo, pero sí ayuda a sostener el sistema en este momento crítico, porque los costos siguen subiendo y el combustible no da tregua”, afirmó Lanza.
El beneficio se aplica a unidades que operan en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, donde el transporte urbano es clave para la movilidad diaria.
“Nosotros, como sector, hemos sido claros: necesitamos una tarifa justa, pero también entendemos la situación del usuario, por eso este subsidio sirve como un puente mientras se define un ajuste real”, sostuvo.
Por su parte, el dirigente del transporte, Wilmer Cálix, coincidió en que en Tegucigalpa las tarifas se mantienen estables mientras se busca un mecanismo de compensación para el sector.
“Para Tegucigalpa todavía se sostienen las tarifas, ya que el instituto está buscando un mecanismo de bonificación”, explicó el dirigente.
“Como transporte urbano siempre sigue a 13 lempiras; lo que vamos a hacer nosotros es que ellos van a dar una bonificación de combustible ahorita y, cuando se normalice lo del combustible, nos van a autorizar la tarifa”, afirmó.
Por otra parte, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó a través de un comunicado que se ha determinado la implementación de tarifas temporales en el transporte interurbano y suburbano, como parte de medidas para mitigar el impacto de los altos costos operativos.
La institución detalló que estas disposiciones son de carácter provisional y estarán sujetas a revisiones periódicas, en función del comportamiento de los precios de los combustibles y las condiciones económicas del sector transporte.