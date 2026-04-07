Ministro de la SIT descarta aumento a pasaje urbano: "No es el momento"

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó este martes que, tras sostener una reunión con representantes del transporte urbano de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, no existen condiciones para aprobar un aumento en la tarifa del pasaje en este momento.
Ehrler indicó que los dirigentes del transporte se reunieron con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la SIT para conformar una mesa técnica que permita analizar medidas que garanticen la continuidad del servicio sin afectar al usuario final.
“Dentro de esta mesa de diálogo se descarta un posible aumento a la tarifa. No es algo que estemos negociando en este momento”, afirmó el funcionario al tiempo de recalcar que debido a la crisis internacional de los combustibles que están impactando a Honduras "no es el momento de darle un aumento más" al pueblo.
El ministro explicó que, aunque la tarifa del transporte urbano no ha sido revisada desde 2011, el Gobierno mantiene un apoyo temporal que incluye absorber el 50 % del aumento en combustibles, un alivio económico en peajes y un bono compensatorio mensual al transporte urbano que oscila entre 67 y 77 millones de lempiras. Las medidas buscan mitigar el impacto de la escalada internacional del combustible sin afectar al bolsillo de los hondureños.
Ehrler reiteró que, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, no se permitirá un aumento inmediato en la tarifa, sino que se revisará de manera técnica y gradual, considerando la capacidad de pago de los usuarios. "No estamos en la disponibilidad de negociar un aumento en este momento", recalcó ante medios de comunicación presentes.
Además, señaló que durante la jornada continuarán reuniones con el transporte de carga e interurbano para buscar soluciones que garanticen la prestación eficiente del servicio en todo el país, manteniendo el diálogo abierto entre el Gobierno y los distintos sectores del transporte.