Ministro de la SIT descarta aumento a pasaje urbano: "No es el momento"

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó este martes que, tras sostener una reunión con representantes del transporte urbano de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, no existen condiciones para aprobar un aumento en la tarifa del pasaje en este momento.

Ehrler indicó que los dirigentes del transporte se reunieron con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la SIT para conformar una mesa técnica que permita analizar medidas que garanticen la continuidad del servicio sin afectar al usuario final.

“Dentro de esta mesa de diálogo se descarta un posible aumento a la tarifa. No es algo que estemos negociando en este momento”, afirmó el funcionario al tiempo de recalcar que debido a la crisis internacional de los combustibles que están impactando a Honduras "no es el momento de darle un aumento más" al pueblo.