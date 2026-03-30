Ministro de la SIT afirma que ya no hay baches desde San Pedro Sula hasta Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se refirió al programa de bacheo para rehabilitar carreteras de cara a la Semana Santa 2026.
El funcionario aseguró que ya han bacheado 1,000 kilómetros a nivel nacional de los 2,700 que tenían presupuestado.
Ehrler dijo que "salí de San Pedro Sula y llegué hasta La Ceiba, no va a encontrar baches; de La Ceiba y hasta Jutiapa va a estar bien y ese pedacito entre Jutiapa y Planes hay un poquito de problemas, pero de Planes hasta pegar a Tocoa, todo bien".
Agregó que "todo el Corredor Turístico ya no tiene baches y este comprende desde San Pedro Sula hasta llegar a Trujillo".
A su vez, apuntó que el "Corredor Agrícola que inicia en Bonito Oriental en Colón y pasa por Gualaco, San Francisco de la Paz y Juticalpa hasta llegar a la capital ya no hay agujeros o baches que impidan un buen desplazamiento para cualquier tipo de vehículo".
Finalmente declaró que "desde Siguatepeque, pasando por Jesús de Otoro, La Esperanza y hasta llegar a Santa Rosa Copán ya tenemos prácticamente controlada toda la carretera. De Santa Rosa de Copán a Cucuyagua vamos avanzando muy bien, Cucuyagua a Ocotepeque ya está lista y la cosa es que son mil kilómetros ya en las zonas turísticas intervenidas por completo".
El bacheo de los 2,700 kilómetros le costará al Estado más de 80 millones de lempiras, detallaron desde el gobierno central.