Ministro de la SIT afirma que ya no hay baches desde San Pedro Sula hasta Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se refirió al programa de bacheo para rehabilitar carreteras de cara a la Semana Santa 2026. El funcionario aseguró que ya han bacheado 1,000 kilómetros a nivel nacional de los 2,700 que tenían presupuestado.

Ehrler dijo que "salí de San Pedro Sula y llegué hasta La Ceiba, no va a encontrar baches; de La Ceiba y hasta Jutiapa va a estar bien y ese pedacito entre Jutiapa y Planes hay un poquito de problemas, pero de Planes hasta pegar a Tocoa, todo bien". Agregó que "todo el Corredor Turístico ya no tiene baches y este comprende desde San Pedro Sula hasta llegar a Trujillo". A su vez, apuntó que el "Corredor Agrícola que inicia en Bonito Oriental en Colón y pasa por Gualaco, San Francisco de la Paz y Juticalpa hasta llegar a la capital ya no hay agujeros o baches que impidan un buen desplazamiento para cualquier tipo de vehículo".