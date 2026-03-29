Diputados se enfrentan por bacheo hacia Coyolito: "Es una verdadera vergüenza"

Diputados del Partido Liberal y Nacional se enfrentaron en redes sociales por el bacheo que el gobierno de Nasry Asfura hizo en la carretera que conduce a Coyolito, en el sur de Honduras. Las críticas surgieron en redes sociales y desde el gobierno respondieron.
En redes sociales se dio a conocer cómo quedó la carretera que conduce de San Lorenzo a Coyolito, en el sur de Honduras, mediante un bacheo previo a la Semana Santa.
Las críticas no se hicieron esperar ante las imágenes del irregular trabajo, algo que fue defendido en el gobierno de Nasry Asfura aduciendo que es un trabajo temporal.
Desde el oficialismo se dijo que esto solo se hizo previo a la Semana Santa, posteriormente se hará un trabajo de mejora y la carretera hacia Coyolito no quedará así.
Uno de los primeros diputados en criticar fue Rashid Mejía, del Partido Liberal, quien dijo que su partido apoyó este programa de bacheo mediante la aprobación de un decreto en el Congreso. Mejía dijo que el trabajo es una "chabacanada".
Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, le respondió a Mejía diciendo que es un trabajo provisional y que está aprobado un contrato para una nueva carretera en ese tramo.
Alia Kafati, congresista del Partido Liberal, se sumó a las críticas manifestando que el trabajo es una "chambonada" y se pedirá rendición de cuentas.
En tanto, la diputada María José Espinoza del Partido Nacional mostró su molestia por las críticas de los diputados liberales y advirtió que contaría cosas de sus homólogos por los cuestionamientos.
La también diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, le contestó a Rashid Mejía y Alia Kafati y afirmó que vías como estas serán reconstruidas en su totalidad.
Aníbal Ehrler, ministro de Turismo, defendió los bacheos y recordó que el presidente Nasry Asfura les dijo: "Me arreglan todo lo que puedan en las vías turísticas con un bacheo paliativo para Semana Santa".