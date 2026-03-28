Gobierno reporta 1,000 kilómetros de carreteras bacheados previo a Semana Santa

Otra de las áreas intervenidas en materia de infraestructura vial, son los tramos carreteros que conectan la zona central con el occidente del país, es decir, los departamentos de Comayagua con Intibuca, Lempira y Copán."Desde Siguatepeque, pasando por Jesús de Otoro, La Esperanza, hasta llegar a Santa Rosa Copán, ya tenemos prácticamente controlada toda la carretera. De Santa Rosa de Copán a Cucuyagua, vamos avanzando muy bien, Cucuyagua a Ocotepeque ya está lista; la cosa es que son 1000 km ya en las zonas turísticas intervenidas por completo.", afirmó Erhler.La población de Amapala ha continuado con sus quejas, al referirse a una mala calidad de trabajos de bacheo realizados en la carretera que desde San Lorenzo conduce a Coyolito, que es el punto de embarque para llegar hasta la isla; Sin embargo, el secretario de la SIT aseguró que en esa carretera hacia Coyolito, "están trabajando duro", y añadió que se hacen trabajos en Monjarás, Punta Ratón, San Marcos de Colón y Concepción de María, en Choluteca.El bacheo de los 2,700 kilómetros le costará al Estado más de 80 millones de lempiras, detallaron desde el gobierno central.