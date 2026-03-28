Gobierno reporta 1,000 kilómetros de carreteras bacheados previo a Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 1,000 de los 2,700 kilómetros, de los que el gobierno pretende restaurar o poner en mejores condiciones, previo a la Semana Santa 2026, ya fueron intervenidos mediante el programa de bacheo que inició hace 45 días. Así lo reveló el titular de la Secretaría de Infraesctructura y Transporte (SIT), Anibal Erhler. "Más o menos ya tenemos intervenidos 1,000 kilómetros, de los 2,700 a intervenir. ¡Vaya pruébelo! Salga de San Pedro Sula y llegue hasta La Ceiba, no va a encontrar baches, de La Ceiba y hasta Jutiapa, va a estar bien, y ese pedacito entre Jutiapa y Planes, hay un poquito de problemas, pero de Planes hasta pegar a Tocoa, todo bien". El funcionario agregó que todo el "Corredor Turístico", ya no tiene baches prácticamente; este comprende desde San Pedro Sula, hasta llegar a Trujillo, en el departamento de Colón. Erhler detalló, que también el denominado "Corredor Agrícola", que inicia en Bonito Oriental, en Colón, pasa por Gualaco, San Francisco de la Paz, Juticalpa, hasta llegar a la capital, ya no hay agujeros o baches que impidan un buen desplazamiento para cualquier tipo de vehículo.

De la zona central al occidente

Otra de las áreas intervenidas en materia de infraestructura vial, son los tramos carreteros que conectan la zona central con el occidente del país, es decir, los departamentos de Comayagua con Intibuca, Lempira y Copán. "Desde Siguatepeque, pasando por Jesús de Otoro, La Esperanza, hasta llegar a Santa Rosa Copán, ya tenemos prácticamente controlada toda la carretera. De Santa Rosa de Copán a Cucuyagua, vamos avanzando muy bien, Cucuyagua a Ocotepeque ya está lista; la cosa es que son 1000 km ya en las zonas turísticas intervenidas por completo.", afirmó Erhler. La población de Amapala ha continuado con sus quejas, al referirse a una mala calidad de trabajos de bacheo realizados en la carretera que desde San Lorenzo conduce a Coyolito, que es el punto de embarque para llegar hasta la isla; Sin embargo, el secretario de la SIT aseguró que en esa carretera hacia Coyolito, "están trabajando duro", y añadió que se hacen trabajos en Monjarás, Punta Ratón, San Marcos de Colón y Concepción de María, en Choluteca. El bacheo de los 2,700 kilómetros le costará al Estado más de 80 millones de lempiras, detallaron desde el gobierno central.

Talleres disponibles

Con motivo de la Semana Santa, la SIT pondrá a disposición de la ciudadanía, un mecanismo de asistencia vial básica, para los conductores y familias que pudieran tener algún percance menor, poder auxiliarles de forma oportuna. Para ello, "nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena; estamos montando cinco talleres móviles, para que estén en todas las salidas de Tegucigalpa, en las salidas a Danlí, a Valle de Ángeles, para Olancho, para el norte o para el sur del país; ahí va a encontrar un taller móvil de la SIT", precisó Anibal Erhler. Estos talleres móviles podrán brindar apoyo en caso de que su vehículo sufre un problema relativo a si a su carro se le punchó una llanta y usted no anda cómo cambiar la llanta, si tiene un problema eléctrico ynecesita que le vayan a pasar carga a la batería o que le ayuden con el problema eléctrico, si tiene un problema mecánico general y si necesita ser remolcado, contarán con servicio de grúa.