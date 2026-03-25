Mapa: ¿Qué carreteras de Honduras están en bacheo durante Semana Santa?

Los trabajos de bacheo y mantenimiento en las diferentes carreteras por parte de la SIT continúan de cara a Semana Santa. Conozca las rutas intervenidas

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 23:00
El gobierno de Honduras mediante el plan de bacheo de emergencia contempla la intervención de alrededor de 2,700 kilómetros de carretera.

 Foto: Cortesía/SIT

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se encuentra realizando trabajos de bacheo y mantenimiento en las diferentes carreteras del país mientras se aproxima la Semana Santa del 2026.

Estas acciones iniciaron desde el pasado mes de febrero como parte del plan nacional de bacheo de emergencia con el fin de mejorar las condiciones de la estructura vial en unos 2,700 kilómetros de carretera previo al feriado de la Semana Mayor.

EL HERALDO Plus le presenta un mapa interactivo con el que podrá conocer a detalle cuáles son las carreteras intervenidas. Este refleja la ruta exacta intervenida, la región, el tipo de trabajo que se realiza, entre otros detalles.

Carreteras de Honduras en mantenimiento por la SIT

Cada punto del mapa refleja de forma específica las rutas de las carreteras que se encuentran bajo trabajos de mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Al hacer clic en un punto, se desplegará la ficha técnica detallando el punto exacto intervenido, kilómetros intervenidos, tipo de trabajo realizado y demás.

Redacción web
Mario Sánchez

Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

