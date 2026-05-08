Les quieren cortar las alas a las mafias de los colegios magisteriales

ANÁLISIS. Hombre, debería preocupar a la rachaaaa los análisis de distintos sectores y personajes sobre los primeros cien días, al margen de si es tiempo suficiente o no para medir un gobierno.

MEDIR. En todo caso, poner en una balanza lo que ha hecho el Tommy en el Congreso -durante ese mismo período- y medir si la cosa va bien, regular o mal. Los hechos hablan por sí solos.

PARCHES. La exrectora cree que los problemas estructurales del país persisten, lo que significa que seguimos con más de lo mismo, solo poniendo parches a los agujeros.

LEGITIME. Julieta cree que esta es una oportunidad para que el bipartidismo se legitime -y se consolide de nuevo tras el huracán Libre- o se hunda. De sus líderes depende.

MISMO. “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”, decía Albert Einstein. Hacer lo mismo tendrá, exactamente, los mismos resultados.

PECHO. El movimiento Defensores de Honduras -que puso el pecho para que Libre no se robara las elecciones- cree que la rachaaa...“todavía está a tiempo de corregir, ordenar y acelerar resultados”, lo que significa que aún no los ve. El que tenga oídos, que oiga.

CARA. El presidente Asfura tampoco cuenta con funcionarios que saquen la cara por su gobierno y el único que sigue poniendo el pecho es el pobre Anduray. Ni Marvin apareció en los cien días.

AUDIOS. La pobre Cossette ya ni quiere oír la palabra “audios” y, con ese nuevo culebrón que se han inventado los Z de M...sobre un supuesto lanzamiento de JOH, dice que no cree que esté en su agenda, pero, si así fuera, sería la primera en oponerse, avisa.

CHAMBA. Mercedes Saravia, con sus calzones “matapasiones en mano”, le sacó el machete a los ministros de la rachaaaa, porque dice que nada de chamba para las bases azulejas.

EUROPA. Se quejan los activistas del PN que, mientras ellos mendigan una chamba, Mireya tiene al hijo en la CREE y a una sobrina en una embajada en Europa.

DIABLO. Desde los dominios de Gerzon avisan que ya le anda pisando la cola al tal “diablo”, en las montañas de Marale y Yoro, y que caerá más temprano que tarde.

ALAS. En el Congreso introducen iniciativa para cortarle las alas a las mafias de los colegios magisteriales que viven a costillas de las cotizaciones que le sacan a los pobres docentes.

SAG. Se busca al ministro de la SAG para que informe cómo piensa recuperar el campo. El cultivo de arroz, maíz y frijoles se vino a pique con Libre.