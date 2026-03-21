IHTT niega autorización para aumentar tarifas del transporte interurbano

Tegucigalpa, Honduras.- Ante versiones sobre un posible incremento en las tarifas del transporte interurbano a nivel nacional, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aclararon que no existe autorización para elevar los costos del pasaje y desmintieron supuestos ajustes en distintas rutas.
A través de un comunicado difundido en redes sociales el viernes 20 de marzo, la institución precisó que en ninguna región del país, incluida la zona oriental, se ha aprobado un ajuste en el precio del pasaje.
Asimismo, recordó que, según la Ley de Transporte Terrestre, el IHTT es la única entidad facultada para revisar, fijar y regular las tarifas del servicio público, por lo que cualquier modificación debe contar con su autorización.
En ese contexto, el ente regulador subrayó que mantiene vigente el subsidio estatal dirigido al sector transporte como medida de apoyo ante los costos operativos.
Además, advirtió que se aplicarán sanciones a los concesionarios que incumplan la normativa, las cuales pueden incluir multas económicas e incluso la cancelación de permisos de operación en casos de reincidencia o cobros indebidos a los usuarios.
El Gobierno de la República, a través del #IHTT, ante las recientes denuncias sobre el incremento arbitrario a las tarifas del pasaje en las rutas que cubren la zona oriental del país, informa a la población hondureña y a los concesionarios del transporte lo siguiente: 👇 pic.twitter.com/FAWIPUEHv0— Transporte Honduras (@IHTT_HN) March 21, 2026
Transportistas anuncian posible incremento
Pese a la postura oficial, el gremio de transporte suburbano adelantó que evalúa aplicar un aumento de cinco lempiras a la tarifa a partir del miércoles 25 de marzo, argumentando el impacto de los constantes incrementos en el precio de los combustibles.
Durante una reunión del sector, el dirigente Eduardo Ruiz señaló que la medida responde a la presión económica que enfrentan los transportistas. “Estamos planificando el aumento porque ya no soportamos el alza en el combustible”, expresó.
Este anuncio se produce en un contexto de nuevos incrementos en los derivados del petróleo. A partir del lunes 23 de marzo, la gasolina súper subirá más de siete lempiras, la regular 4.98, el kerosene 12.77, el diésel más de 8.56 y el GLP vehicular 1.20 lempiras, según reportes oficiales.