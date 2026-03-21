Transportistas anuncian aumento al pasaje desde el miércoles por alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El gremio de transporte suburbano en Honduras anunció que prevé un incremento de 5 lempiras a la tarifa del pasaje a partir del próximo miércoles 25 de marzo, como medida ante los constantes aumentos en el precio de los combustibles y otros insumos necesarios para operar.
Durante una reunión entre transportistas, Eduardo Ruiz explicó que la decisión surge debido a la difícil situación económica que enfrentan.
“Para la próxima semana, el miércoles, estamos planificando el aumento... el motivo de ello es porque ya no soportamos lo que es el aumento al combustible”, expresó.
Ruiz detalló que en las últimas semanas el precio de los combustibles ha experimentado alzas considerables. “En menos de dos o tres semanas el combustible se nos ha ido arriba 15 o 20 lempiras y esos golpes, quienes los recibimos somos nosotros”.
Asimismo, señaló que no solo el combustible ha impactado sus operaciones, sino también los costos de mantenimiento. “Si usted va a comprar una llanta, ahora nos ha subido mil, 750 o 500 lempiras... lo que es la tina de aceite que comprábamos a 2,500, ahora aparece a 3,500; esos gastos nosotros ya no los soportamos”, agregó.
El transportista también aseguró que actualmente operan con pérdidas, lo que vuelve insostenible mantener las tarifas actuales. “El combustible se nos ha ido tan arriba que ya no podemos operar, estamos operando con pérdidas”, sostuvo, cuestionando además cómo otros sectores ajustan sus costos ante estos incrementos.
Por su parte, Mauricio Tomé indicó que el sector no cuenta con ningún tipo de subsidio estatal, lo que agrava aún más la situación financiera. “El gremio suburbano no recibe ningún tipo de subsidio de parte del gobierno, por lo tanto pedimos que nuestras tarifas sean revisadas y analizadas”, manifestó.
Tomé añadió que los incrementos han sido constantes y únicamente al alza, sin que existan medidas que alivien la carga económica del rubro. “La situación nos tiene algo ahogados totalmente... los incrementos han sido solo a la alza”, puntualizó.
De igual manera, Luis Ochoa informó que buscan abrir un espacio de diálogo con el gobierno antes de hacer efectivo el ajuste.
“Queremos socializar con el gobierno el lunes, tener una reunión de una mesa de trabajo donde lleguemos a un consenso de que nos otorguen el incremento”, dijo, reiterando que la medida responde al malestar generalizado dentro del gremio.