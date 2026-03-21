Transportistas anuncian aumento al pasaje desde el miércoles por alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El gremio de transporte suburbano en Honduras anunció que prevé un incremento de 5 lempiras a la tarifa del pasaje a partir del próximo miércoles 25 de marzo, como medida ante los constantes aumentos en el precio de los combustibles y otros insumos necesarios para operar.

Durante una reunión entre transportistas, Eduardo Ruiz explicó que la decisión surge debido a la difícil situación económica que enfrentan.

“Para la próxima semana, el miércoles, estamos planificando el aumento... el motivo de ello es porque ya no soportamos lo que es el aumento al combustible”, expresó.

Ruiz detalló que en las últimas semanas el precio de los combustibles ha experimentado alzas considerables. “En menos de dos o tres semanas el combustible se nos ha ido arriba 15 o 20 lempiras y esos golpes, quienes los recibimos somos nosotros”.