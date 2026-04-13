IHTT autoriza aumento temporal a tarifa del transporte sin detallar porcentaje

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) autorizó un aumento temporal a la tarifa del transporte público, sin detallar el porcentaje de incremento ni los sectores específicos a los que aplicará la medida. A través de un comunicado oficial, la institución justificó el ajuste debido a las constantes alzas en los precios de los combustibles, que impactan la operatividad del sector transporte. Según el IHTT, la medida surge tras mesas de diálogo con representantes del transporte interurbano y suburbano, con el objetivo de amortiguar los costos de operación, especialmente en lo relacionado al combustible.

No obstante, el comunicado no establece con claridad cuál será la escala de aumentos en las tarifas, lo que ha generado preocupación y malestar entre los usuarios del servicio público. La falta de precisión en los montos podría abrir la puerta a cobros arbitrarios por parte de algunos transportistas, ante la ausencia de lineamientos específicos. Asimismo, la disposición tampoco detalla qué modalidades del transporte serán las que aplicarán el ajuste, lo que incrementa la incertidumbre entre la población. El IHTT indicó que la medida será de carácter provisional y estará sujeta a revisiones periódicas, dependiendo del comportamiento del mercado de los combustibles.