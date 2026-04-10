Transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque ante alza de combustibles

Siguatepeque, Comayagua.- Transportistas mantienen bloqueada este viernes la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque, en Comayagua, lo que ha provocado un congestionamiento total en uno de los principales ejes viales del país.

La toma también se extiende a la vía que conecta con La Esperanza, Intibucá, y a otros puntos como Villanueva, Cortés, donde unidades de transporte obstaculizan parcialmente el paso.

Desde antes de las seis de la mañana, buses y camiones fueron atravesados en ambos carriles, interrumpiendo la circulación entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida fue declarada como indefinida por los manifestantes.

Ángela Aguilar, representante del gremio en Siguatepeque, explicó en HCH que la protesta responde al impacto del aumento en los precios de los combustibles y a la falta de respuesta de las autoridades.