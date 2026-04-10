Transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque ante alza de combustibles

Siguatepeque, Comayagua.- Transportistas mantienen bloqueada este viernes la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque, en Comayagua, lo que ha provocado un congestionamiento total en uno de los principales ejes viales del país.
La toma también se extiende a la vía que conecta con La Esperanza, Intibucá, y a otros puntos como Villanueva, Cortés, donde unidades de transporte obstaculizan parcialmente el paso.
Desde antes de las seis de la mañana, buses y camiones fueron atravesados en ambos carriles, interrumpiendo la circulación entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida fue declarada como indefinida por los manifestantes.
Ángela Aguilar, representante del gremio en Siguatepeque, explicó en HCH que la protesta responde al impacto del aumento en los precios de los combustibles y a la falta de respuesta de las autoridades.
“No los queremos afectar, no queremos, pero es imposible que sigamos operando con estos precios del combustible. Sabemos que es un problema mundial, pero nosotros tenemos un negocio que no podemos subir como en la pulpería: subió el azúcar, le subimos, ¿no? El transporte es regulado por el gobierno.”, afirmó.
La dirigente aseguró que el sector ha sostenido reuniones sin resultados concretos. “Ayer estábamos convocados a las diez de la mañana por los comisionados y cuando llegamos nos salieron con mentiras”, señaló.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a las zonas bloqueadas; sin embargo, hasta el momento no se reportan acciones de desalojo.