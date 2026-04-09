Feriado por el Día de las Américas ¿Cuándo será en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que el feriado correspondiente al Día de las Américas, que se conmemora el 14 de abril, será trasladado para su disfrute al lunes 20 de abril de 2026.

La organización explicó que, aunque esta fecha está reconocida como feriado nacional en el artículo 339 del Código del Trabajo, la normativa vigente establece que cuando coincide con un día hábil debe moverse al lunes siguiente.

Esta disposición está contenida en el Decreto No. 50-2003, el cual regula el traslado de feriados con el fin de ordenar su aplicación dentro del calendario laboral.